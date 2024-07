Met nog twee races te gaan tot aan de zomerstop in de Formule 1 bedraagt de achterstand van Sergio Pérez op teamgenoot Max Verstappen 137 punten. Het betekent dat het een hels karwei zal worden om binnen de honderd punten van de Nederlander te komen bij het zogenaamde meetmoment, zoals één van de clausules uit zijn contract voorschrijft. Desondanks hoeft het niet voldoen aan de voorwaarden nog niet meteen einde oefening te betekenen voor de Mexicaan. Helmut Marko bevestigt in de paddock van de Hungaroring aan Motorsport.com dat er in de zomerstop een evaluatiemoment volgt, waarbij alle opties open liggen.

Gevraagd of het evaluatiemoment nog altijd tijdens de zomerstop gepland staat, reageert Marko: "Ja, want we hebben de Racing Bulls ook nog. We moeten alles dus overwegen." Marko geeft ermee aan dat de Red Bull-kopstukken naar de bezetting van beide Formule 1-teams zullen kijken, waarover hij eerder bij de Oostenrijkse televisie al aangaf: "Alle opties liggen open." Op de vraag wat Pérez moet laten zien in de resterende wedstrijden voor de zomerstop - ook al doordat het voldoen aan de clausule van honderd punten schier onmogelijk lijkt - is Marko duidelijk: "Performance, daar draait het allemaal om. Hij was competitief in de trainingen op vrijdag en dat willen we meer van hem zien."

Een ogenschijnlijk nadeel voor Pérez is dat hij dit weekend niet over alle updates beschikt, maar Marko heeft deze website al laten weten dat het verschil met de auto van Verstappen niet zo groot is als dat het lijkt. "Checo heeft eigenlijk dezelfde upgrade, op één onderdeel na. Alleen valt dat gedeelte net het meeste op", duidt Marko op de sidepods in combinatie met de motorkap. "Daardoor denken mensen dat Checo de upgrades niet heeft, maar hij heeft het overgrote gedeelte wel. Het verschil in performance tussen beide auto's is slechts marginaal."

Marko kan wel lachen om uitspraken Tsunoda

Ondanks dat alle opties open liggen en dat er nog niets is besloten, loeren verschillende coureurs alvast op het zitje van Pérez. Liam Lawson heeft in de week na Silverstone een filmdag in de RB20 mogen afwerken, terwijl Yuki Tsunoda tijdens de mediadag in Boedapest juist van zich liet horen. De Japanner zei dat hij het 'heel vreemd' zou vinden als Red Bull een andere vervanger voor Pérez kiest dan de RB-coureur zelf. Als we die woorden aan Marko voorleggen in de paddock, verschijnt er een lach om zijn mond: "Yuki moet eerst maar eens afwachten wat de beslissingen zullen zijn."