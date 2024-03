Marko erkent: Verwachte problemen in F1 Jeddah speelden op

Na afloop van de Formule 1 Grand Prix van Saudi-Arabië staat er nog steeds een 100 procent score achter de naam van Red Bull Racing. Net als tijdens de seizoensopener in Bahrein werd de dubbelzege behaald en de concurrentie eenvoudig op achterstand gezet. In beide kampioenschappen is de voorsprong op de concurrentie nu al gigantisch en er wordt gesproken over de mogelijkheid dat de formatie uit Milton Keynes alle races dit jaar gaat winnen. Ondanks de grote voorsprong ging het volgens Helmut Marko in Jeddah een stuk minder soepel dan dat het aan de voorkant leek.

"Ik had in vorige week [in Bahrein] al mijn bedenkingen geuit. Ik zei toen al dat ik dacht dat we grotere problemen zouden hebben in Saudi-Arabië. Die zijn er tot op een bepaald niveau ook gekomen", legt de adviseur uit bij SPEEDWEEK.com. "Max verbloemde die problemen iets met zijn fantastische kwalificatieronde, waarin hij drie tienden sneller was dan Charles Leclerc." Volgens de Oostenrijker was het vooral in de race een stuk zwaarder voor Red Bull: "We hadden het met de harde banden moeilijk. Het opwarmen duurde langer dan we verwachtten en toen Max in verkeer kwam, verloor hij de temperatuur weer. Daardoor kwam hij in de problemen. Ons grote voordeel in Bahrein was dat we goed met de banden om konden gaan, in Jeddah konden we dat niet opnieuw laten zien."

Achter de dominante Max Verstappen werd Sergio Pérez tweede. Vorig jaar verloor laatstgenoemde coureur na een sterke start de aansluiting bij Verstappen, maar Marko denkt dat dat dit jaar niet gebeurt. "Dit jaar experimenteert hij niet meer, maar begint hij met dezelfde basisafstelling als Max. Daarna worden alleen de nuances anders afgesteld", aldus de Red Bull-adviseur.

De man uit Graz ziet dat het karakter van de RB20 beter is dan dat van de voorganger. Vooral Verstappen plukt volgens hem daar de vruchten van. "Onze auto is nu heel snel. Max kan heel goed met de nerveuze achterkant omgaan, beter dan de andere coureurs. Daar is hij buitengewoon goed in en het onderscheidt hem van de rest van het veld", aldus Marko.