Marko na éénstopper Ferrari: "Nog twee ronden en we hadden een klapband gehad"

Na Zandvoort is ook de Grand Prix van Italië uitgedraaid op een weekendje schadebeperking voor Max Verstappen en Red Bull Racing. Door balansproblemen in de kwalificatie bleven de Red Bulls steken op P7 en P8, waarna er tijdens de race maar één plekje progressie mogelijk bleek voor Verstappen. "Dit was het maximale voor ons. Het is ook geen verrassing omdat niets uit het verleden meer helpt", begint Helmut Marko zijn terugblik met Motorsport.com in de paddock. "In het verleden was warm weer juist goed voor ons, maar nu zitten we er veel te ver vanaf. We moeten erg snel een oplossing vinden."

De zoektocht naar een betere balans

Een deel van de pijnpunten in Monza leek met het gebrek aan een speciale Monza-vleugel samen te hangen. Verstappen en Sergio Pérez stonden daardoor helemaal onderaan in de speed trap en volgens Verstappen moet de gemaakte keuze voor volgend jaar heroverwogen worden. Marko geeft echter aan dat Red Bull zich met de problematische RB20 geen al te kleine vleugel kan permitteren. "Een auto met een kleinere vleugel zou dit weekend waarschijnlijk nog minder competitief zijn geweest, omdat zoiets dan nog weer slechter is voor de banden. Dat is een belangrijk onderdeel van het probleem."

Het onderstreept dat Red Bull enorm worstelt met de balans. Er zijn updates nodig, al draait het volgens Marko primair om het begrijpen van alle ongemakken. "Ik weet niet of het alleen maar in updates zit. Het belangrijkste is dat we weer een betere balans in de auto terugvinden. We moeten helemaal teruggaan in de tijd en kijken waar we precies een verkeerde afslag hebben genomen." Dat lijkt na China te zijn geweest en Verstappen heeft zelf wel enkele ideeën waar de ongemakken zitten, al heeft een oplossing tijd nodig - waarschijnlijk sowieso tot de break tussen Singapore en Austin. Bij de enorme ommekeer sinds Bahrein wordt er in de paddock ook veelvuldig gesproken over de voorvleugels van McLaren en Mercedes, die aanzienlijk meer doorbuigen dan wat Red Bull heeft. Sommige teamleden kijken er met argusogen naar, al wil Marko dat niet als de voornaamste verklaring aandragen. "Het is een deel van het verhaal, maar in algemene zin is het verschil nu gewoon veel te groot."

Eénstopper voor Red Bull niet haalbaar

Geluk bij een ongeluk is dat McLaren in Italië niet de volle buit heeft gepakt. Zo kaapte Charles Leclerc de overwinning voor de neus van Oscar Piastri en Lando Norris weg, waardoor laatstgenoemde 'slechts' acht punten is ingelopen op Verstappen. Het is voor Red Bull het enige lichtpuntje in wederom een lastig raceweekend. "Ik ben vandaag enorm blij met Ferrari, en met het risico dat ze hebben genomen met die éénstopper. Dit resultaat is perfect voor Monza en de manier waarop is ook mooi." Opgemerkt dat risico nemen beloond is, luidt het antwoord met een grijns: "Ja, voor iedereen goed, behalve voor McLaren!"

Voor Red Bull behoorde een éénstopper geen moment tot de mogelijkheden. Sterker nog: Marko doet uit de doeken dat het zelfs tot een klapband had kunnen leiden. "Voor ons was het niet mogelijk om zoiets te doen. Heb je de banden gezien? Als we nog twee of drie ronden langer hadden doorgereden, dan was er een band geklapt." De 81-jarige Oostenrijker specificeert overigens niet op welke set - en dus op welke fase van de race - hij precies doelt bij de door hem genoemde dreiging van een klapband.