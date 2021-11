Marko: "Het echte verschil met Mercedes bedraagt twee tienden"

"Hamilton was ongelooflijk sterk en Max kon geen optimale ronde afwerken. Het echte verschil bedraagt zo'n twee tienden", valt Marko maar meteen met de deur in huis. "Dat gat is trouwens nog altijd groot genoeg op dit circuit, waar de rondetijden laag liggen. Het geeft wel voldoening dat we op de eerste startrij staan, maar over het gat met Mercedes zijn we natuurlijk niet tevreden. Aan de andere kant is er nog niets verloren. Als we de sprintrace morgen ook zo kunnen finishen, dan starten we alsnog zondag vanaf pole-position. Meer kunnen we op dit moment niet verwachten."

Dat laatste heeft natuurlijk met de nieuwe verbrandingsmotor van Hamilton te maken, maar ook met het aangepaste weekendformat waarin de afstelling in één training moest worden gevonden. "We hebben de optimale set-up niet helemaal gevonden. Of de voorbanden raakten oververhit en als dat niet het geval was, dan waren het wel de achterbanden. Het was niet optimaal van onze kant, al is de auto normaal gesproken wel iets beter met een volle tank." Marko geeft ermee aan dat het verschil met Mercedes kleiner zou moeten zijn over een race-afstand.

"Vaak is onze race pace relatief gezien beter dan onze snelheid in de kwalificatie, ja. Dat geeft hoop voor de komende dagen en daarbij zal de bandenslijtage ook een rol spelen", vervolgt Marko bij Sky Sports Deutschland. Naast de degradatie van het Pirelli-rubber ziet de 78-jarige Oostenrijker nog een extra voordeel voor Verstappen. Zondag belooft het beduidend warmer te worden in Sao Paulo en daar kan Red Bull garen bij spinnen. "Normaal gesproken geldt: des te hoger de temperaturen, des te beter voor ons. In dat opzicht houden we hoop dat we zondag met beide auto's voor Hamilton kunnen blijven." Het lijkt bijzonder hoog ingezet, maar Marko heeft simpelweg vertrouwen in een goede afloop. Gevraagd of Red Bull nog altijd favoriet is voor de race luidt het antwoord namelijk: "Ja."