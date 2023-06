Nyck de Vries wil dolgraag aan Dr. Helmut Marko laten zien dat Red Bull de juiste beslissing heeft genomen door hem een zitje bij AlphaTauri te geven, nadat de Oostenrijker zich eerder deze week kritisch had uitgelaten over de Nederlander. Volgens Marko was Christian Horner geen groot fan van De Vries en lijkt het er momenteel op dat de Red Bull-teambaas gelijk heeft gekregen. “Ik denk dat Helmut het zou appreciëren als ik hem tegendeel kan bewijzen”, reageerde De Vries eerder dit weekend.

Maar tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk, die vanwege de sprintrace op vrijdag plaatsvond, is de coureur uit Uitwellingerga daar nog niet in geslaagd. “Het begon nog redelijk”, blikte Marko voor de camera van Viaplay terug op de kwalificatie van De Vries. “Maar daarna waren er helaas track limits en dergelijke. Ik had beide coureurs op zijn minst in Q2 verwacht. Dat is niet gebeurd. Dus we moeten goed kijken naar wat we in de toekomst gaan doen.”

Als Viaplay aan De Vries vraagt waarom het hem en teamgenoot Yuki Tsunoda niet gelukt is om Q2 te bereiken, laat de voormalig wereldkampioen Formule E weten: “Ik denk dat we performance verloren naarmate de sessie vorderde, doordat de omstandigheden aan het veranderen waren. Zo ging de baantemperatuur omlaag en nam de grip toe. Dat ging ten koste van onze balans. We konden daar niet snel genoeg op reageren en de onderlinge verschillen zijn zo minimaal. Daarbij maakte ik tijdens mijn laatste run een grote fout bij bocht 1, waardoor ik twee tienden verloor. Zonder die fout hadden we er iets dichterbij gestaan, al was het alsnog niet genoeg geweest om ‘on merit’ door te gaan naar Q2.”

Tsunoda eindigde als zestiende in Q1 met een tijd van 1.05.784. Hij was daarmee slechts 0.021 seconde langzamer dan Valtteri Bottas, die met de vijftiende tijd doorging naar Q2. Ook zat er maar een tiende tussen de Japanner en de tiende tijd die in Q3 gereden werd.

Video: Nyck de Vries over de kwalificatie op de Red Bull Ring