Marko lacht na dominantie Max Verstappen: "Geef hem vier wielen en hij wint"

Max Verstappen heeft in Suzuka op dominante wijze zijn derde zege van het Formule 1-seizoen 2024 geboekt. Twee weken na de uitvalbeurt in Melbourne wist de Limburger terug te slaan in het land van Honda. De overmacht leek enigszins verrassend doordat Verstappen in de voorbije dagen nog meermaals klaagde over het gebrek aan race pace in de RB20. "Het duurde een paar rondjes om in het ritme te komen, maar we hebben in aanloop naar de kwalificatie enkele goede veranderingen doorgevoerd", duidt Verstappen op de aangepaste afstelling na de derde training. "Die dingen hebben geholpen en na de eerste stint hebben we nog kleine aanpassingen gedaan, waardoor ik me comfortabeler voelde."

"Iedere keer dat ik moest versnellen, kon ik dat doen. En iedere keer dat ik op de banden moest letten, kon ik dat ook", geeft Verstappen tijdens de persconferentie aan dat hij de race volledig onder controle had. "Dat is natuurlijk een goed gevoel om te hebben als je aan het rijden bent. Op de mediums en op de harde banden voelde het allebei goed aan, al was het op harde banden misschien nog net iets beter. Ik kan natuurlijk niet in details treden over de dingen die we precies hebben aangepast aan de set-up, maar het heeft de situatie absoluut beter gemaakt. De auto was vandaag veel fijner om in te rijden."

Winnen in het land van Honda belangrijk voor Verstappen

Als Helmut Marko in de paddock door Motorsport.com naar de veranderingen wordt gevraagd, wijst de Oostenrijker drie factoren aan. "De mensen moeten ten eerste begrijpen dat we dit weekend een groot updatepakket hebben meegenomen. Om dat pakket te begrijpen hebben we één sessie verloren doordat de tweede training in het water viel. Verder waren de omstandigheden vandaag compleet anders. De baantemperatuur was veertien graden hoger dan de dagen ervoor. Ten derde hebben we qua afstelling de juiste veranderingen doorgevoerd richting de race." Marko vervolgt met een glimlach dat de man achter het stuur ook niet vergeten mag worden in de hele opsomming. "De race is sowieso altijd anders voor Max. In de race heeft hij alleen slechts een auto met vier wielen van ons nodig om te winnen!"

Het betekent in ieder geval dat Verstappen op de best denkbare manier heeft teruggeslagen na de DNF in Australië. "Of dit een opluchting voor me is? Nou, niet echt een opluchting, maar het is vooral fijn om weer te kunnen winnen, zeker hier in Japan. Dit is altijd een belangrijke race voor ons. We krijgen veel steun van de fans en natuurlijk is het ook belangrijk om hier te winnen voor Honda. Ze hebben vandaag zelfs drie auto's in de punten", duidt Verstappen eveneens op het goede optreden van Yuki Tsunoda. "Melbourne was een kleine hapering aan onze kant, maar wat we vandaag hebben gedaan, dat is waar we eigenlijk altijd naar streven. Het niveau dat we vandaag hebben gehaald, proberen we ieder raceweekend aan te tikken", besluit de regerend en drievoudig wereldkampioen.

