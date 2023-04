Na het eerdere overlijden van Niki Lauda heeft Helmut Marko afgelopen oktober wederom een belangrijke vriend en sparringpartner verloren in de persoon van Dietrich Mateschitz. Het is niet alleen op persoonlijk vlak een verlies gebleken, ook werktechnisch heeft het logischerwijs gevolgen gekregen. Zo vertrouwde Mateschitz Marko bijna blind op F1-vlak en kon men zelfs op de belangrijkste dossiers snel handelen met een onderling telefoontje. Met de aanstelling van Mintzlaff als verantwoordelijke voor Red Bulls sportactiviteiten is daar verandering in gekomen. De uit het voetbal (RB Leipzig) afkomstige Mintzlaff kijkt veel meer naar cijfers en Powerpointpresentaties en is derhalve minder makkelijk in dingen toezeggen voor de F1-activiteiten dan Mateschitz.

Het is ook geen toeval dat zusterteam AlphaTauri sinds de komst van Mintzlaff onder een vergrootglas is komen te liggen. Aan het eind van de testdagen in Bahrein zoemden in de paddock meerdere verhalen rond over een eventuele verplaatsing van het team, het vervangen van de teambaas of zelfs een verkoop. Marko laat op dat vlak aan het Zwitserse Blick weten dat het volgens hem niet zo'n vaart zal lopen: "Ik kan alleen maar zeggen dat ik komende woensdag weer bij Red Bull op bezoek ben in Salzburg en dan staan deze onderwerpen niet op de agenda."

De nieuwe structuur met Mintzlaff heeft eveneens de vraag opgeroepen in hoeverre Marko zelf nog door wil met zijn werkzaamheden. Ook op dat vlak zijn er geruchten de wereld in geholpen, maar daar kan Marko bondig op reageren: "Die zijn wat voorbarig. Mijn volgende doel is de derde wereldtitel met Max Verstappen te pakken. Dat is mijn motivatie!" Het begeleiden van Verstappen en überhaupt het huidige rijdersduo speelt volgens Marko een belangrijke rol in zijn overweging om door te gaan. "Het voordeel is dat ik als hoteleigenaar een grote mate van onafhankelijkheid heb. Maar zoals gezegd: als je met Verstappen de beste coureur mag begeleiden, dan is stoppen niet aan de orde. Met een ander rijdersduo zou mijn situatie er absoluut anders uitzien."

Yuki Tsunoda liet recent in de officiële F1-podcast al weten dat Sebastian Vettel op termijn best een goede vervanger zou zijn voor ofwel Marko of Franz Tost als teambaas van AlphaTauri. Marko verwacht echter niet dat Vettel binnen afzienbare tijd zo'n functie gaat bekleden. "We hebben nog best vaak contact. Seb zit momenteel in de fase dat hij zichzelf een beetje aan het ontdekken is en aan het bekijken is wat hij zou willen. Maar ik denk niet dat hij weer naar iedere race wil reizen en nog meer wil werken voor een minder loon", lacht de inmiddels 79-jarige Oostenrijker.

Marko begrijpt positiviteit van Vasseur bij Ferrari niet

Wat betreft het sportieve plaatje ziet het er natuurlijk buitengewoon goed uit voor Red Bull in 2023, in ieder geval voor de hoofdmacht van Christian Horner. Desondanks kijkt Marko uit naar de double header die met Baku en Miami voor de deur staat. "Mercedes maakt er ogenschijnlijk veel werk van en komt met nieuwe updates in Baku", aldus Marko. Zelf heeft het team van Toto Wolff laten weten pas in Imola met de grotere verandering van het concept voor de dag te komen. Van de situatie bij Ferrari zegt Marko niet bijzonder veel te begrijpen: "Ferrari is tot dusver steeds op waarde geklopt. Ik snap dan ook niet waarom teambaas Vasseur alles steeds in positief daglicht zet", sluit de man uit Graz af.

