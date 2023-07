Dinsdag kondigde AlphaTauri aan dat Daniel Ricciardo terugkeert om de rest van het seizoen voor het zusterteam van Red Bull te rijden. Het team neemt daarmee al na tien races afscheid van Nyck de Vries. De 28-jarige Nederlander kreeg na zijn invalbeurt op Monza vorig jaar eindelijk zijn kans om fulltime in de Formule 1 te rijden, maar dat avontuur hield dus al snel op. In gesprek met De Telegraaf legde Red Bull-adviseur Helmut Marko uit dat dit te maken had met het gebrek aan snelheid en vooruitgang bij De Vries. Bovendien zette hij 'helaas geen één superronde' neer die het team versteld deed staan.

In de zoektocht naar een alternatief voor de rest van het seizoen, was het vizier al snel gericht op Ricciardo. De 34-jarige coureur was de eerste tien races van het Formule 1-seizoen actief als derde rijder bij Red Bull, waar hij vooral simulator- en demowerk verrichtte. Deze week verruilde hij op Silverstone de simulator voor de RB19 voor een Pirelli-bandentest. Wat een onschuldige bandentest leek, bleek dus ook voor Red Bull een test om te zien of Ricciardo nog de snelheid heeft. Op de testdag kondigde AlphaTauri namelijk aan dat Ricciardo terugkeerde en De Vries zou vervangen.

Het nieuws kwam wat onverwachts zo vlak voor de zomerstop, al was Ricciardo er volgens Marko wel al van op de hoogte wat er op het spel stond bij de bandentest. "Daniel wordt nu de maatstaf voor onze junior Yuki Tsunoda", zegt Marko tegen F1-Insider. "En nog iets: Daniel wist voor de tests in Silverstone dat hij de cockpit bij AlphaTauri zou krijgen als hij zou presteren", doet de Oostenrijker uit de doeken. "Hij heeft de druksituatie meer dan doorstaan."

Bij die bandentest liet Ricciardo dus duidelijk een sterke indruk achter, ook op Red Bull-teambaas Christian Horner. "Het is geweldig om te zien dat Daniel zijn vorm niet is verloren tijdens zijn tijd naast de baan, maar ook dat de stappen die hij in zijn simulatorsessies gezet heeft zich vertalen naar de baan", zegt de Brit. "Zijn rondetijden tijdens de bandentest waren extreem competitief. Het was een heel indrukwekkende rit en we zijn benieuwd om te zien wat de rest van het seizoen in petto heeft voor Daniel tijdens zijn verhuur aan AlphaTauri."

F1-update: Waarom Nyck de Vries is vervangen en Red Bull zich opties wil verschaffen met Ricciardo