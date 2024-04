Marko: Ricciardo heeft Verstappen indirect geholpen in F1 Japan

"Indirect kun je zeggen dat Daniel Ricciardo Max Verstappen heeft geholpen, want vanaf de herstart stond alles op groen voor Max", schrijft Helmut Marko in zijn column voor Speedweek.com. De Red Bull-adviseur wijst daarmee naar de rode vlag als gevolg van de crash tussen Ricciardo en Alexander Albon in bocht 3. De bandenstapels moesten hersteld worden en dus moesten de auto's terug naar de pitstraat. Dat kwam voor Verstappen goed uit, zo licht Marko toe. "Bij Max bleek de afstelling van de voorvleugel essentieel, mede veroorzaakt door de hogere temperaturen op zondag. Max wilde meer vleugel, zijn race-engineer Gianpiero Lambiase minder. Omdat de race werd onderbroken, bevonden wij ons in de gelukkige positie dat we dat konden aanpassen."

Hoewel de crash van Ricciardo dus in die zin heeft geholpen, was Marko niet onder de indruk van de start van de RB F1-coureur zelf. "Ricciardo was sowieso te voorzichtig in de eerste bocht en werd links en rechts ingehaald", klinkt het kritisch. "Dit werd gevolgd door het soort race-incident dat gemakkelijk kan gebeuren bij de start."

In Japan behaalde Red Bull voor de derde keer dit seizoen de één-twee in de race. Het Oostenrijkse team kwam zo sterk terug na het mislukte weekend in Australië, waar Verstappen vroeg uitviel en Pérez mede door schade niet verder kwam dan de vijfde plek. Over Pérez klinkt Marko heel lovend op basis van de eerste vier races van het seizoen 2024. "Checo was erg solide. Hij had pech bij de pitstop, maar hij kwam terug in de race met een geweldige manoeuvre ten opzichte van Hamilton in de 130R. Hij beleeft zeker zijn beste seizoen tot nu toe bij ons", oordeelt de Oostenrijker.

Over Pérez is de laatste tijd ook veel te doen geweest. De Mexicaanse coureur strijdt voor contractverlenging bij Red Bull Racing en zijn prestaties tot nu toe lijken in zijn voordeel te spreken. Marko merkte na de race in Japan al op dat het 'heel motiverend' werkt voor Pérez, wetende waar hij dit jaar voor strijdt. Hij benadrukt echter dat zijn team geen haast heeft met een beslissing over het tweede zitje voor 2025 en dat zij zich niet onder druk laten zetten door Audi, dat naar verluidt snel een beslissing zou willen hebben van Carlos Sainz. "Wij doen niet mee aan deze spelletjes", stelt Marko. "We horen pas halverwege het seizoen hoe het met het personeel staat."

Video: Jan Lammers kijkt in gesprek met Motorsport.com terug naar de GP van Japan