Marko over crashtest RB20: "Was het geslaagd, hadden we slecht werk geleverd"

Voordat Formule 1-teams aan het nieuwe seizoen mogen beginnen, moeten zij bij de FIA enkele crashtests doorstaan. Pas dan wordt de auto gehomologeerd en kunnen zij officieel deelnemen aan het kampioenschap. Onlangs gingen er verhalen dat Red Bull de eerste was die een van de tests niet had doorstaan. De RB20, de opvolger van de succesvoller RB19, zou de frontale crashtest niet hebben doorstaan. Dat zou uiteraard tot wat vertraging in de ontwikkeling van de auto kunnen leiden, maar Red Bull-adviseur Helmut Marko maakt zich nog geen zorgen.

In gesprek met F1-Insider.com ontkent Marko het mislukken van die crashtest niet, maar hij bekijkt het wel meteen van de positieve kant. "Belachelijk. Als we de eerste crashtest hadden doorstaan, was er een probleem geweest. Dan hadden we slecht werk geleverd", aldus de Oostenrijker. Het is algemeen bekend dat teams de limiet opzoeken, zo ook bij de crashtests. Zo kan het dus gebeuren dat een neus van een auto te licht is en breekt, waarop deze steviger gemaakt moet worden. Daarbij kunnen dus twee routes bewandeld worden: met veel risico beginnen om te komen tot een neus die de test wel doorstaat, of minder risico met het gevaar dat de auto te zwaar wordt doordat deze veel steviger is dan vereist is. Van Red Bull is bekend dat zij vooral die eerste optie hanteren, zoals Marko in zijn opmerkingen al laat doorschemeren.

Het nieuwe Formule 1-seizoen wordt afgetrapt in Bahrein, waar eerst nog de testdagen afgewerkt worden. De RB20 zal voor die tijd gepresenteerd moeten worden. Een officiële datum is er nog niet, al zou de Oostenrijkse renstal naar verluidt mikken op 10 februari. Men hoopt daar met de RB20 de indrukwekkende lijn van de RB19 door te trekken. Het team won in 2023 maar liefst 21 van de 22 races, waarmee het de succesvolste auto uit de Formule 1-geschiedenis werd. Max Verstappen was goed voor negentien van die zeges en won tijdens het seizoen tien races op rij, waarmee hij het record van Sebastian Vettel verbrak. Red Bull-teambaas Christian Horner waakt echter voor de concurrentie en verwacht dat het veld dichter bij elkaar zal zitten doordat het reglement voor 2024 hetzelfde blijft.