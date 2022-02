Red Bull Racing won in 2021 voor het eerst sinds 2013 een kampioenschap in de Formule 1. Max Verstappen veroverde de kroon bij de coureurs, maar dat gebeurde wel op een manier die het nodige stof deed opwaaien. De Nederlander ging in de laatste ronde van de Grand Prix van Abu Dhabi voorbij aan Lewis Hamilton, nadat de F1-wedstrijdleiding in de daaraan voorafgaande safety car-fase enkele controversiële beslissingen nam. De gebeurtenissen op het Yas Marina Circuit zorgden lange tijd voor twijfels of Hamilton zijn carrière in de F1 nog wel een vervolg zou geven, terwijl de FIA bovendien een onderzoek instelde. De bevindingen daarvan worden maandag gedeeld in een bijeenkomst van de F1 Commission.

Er staan ook vraagtekens achter de toekomst van race director Michael Masi. Ook diens rol in de gebeurtenissen in Abu Dhabi wordt waarschijnlijk belicht in het onderzoek, maar Helmut Marko vindt dat hem weinig te verwijten valt. “Hij wilde een sportieve oplossing vinden. En zoals zo vaak bij safety car-fases wordt de ene meer en de andere minder bevoordeeld”, zegt de adviseur van Red Bull in gesprek met Kleine Zeitung. Hij heeft zelf een idee hoe controverse zoals in Abu Dhabi voorkomen kan worden: door na een late safety car-fase extra ronden aan de race toe te voegen, zoals dat in bijvoorbeeld de NASCAR gebruikelijk is.

Op die manier kan voorkomen worden dat een race geneutraliseerd eindigt, maar het zorgt er tegelijkertijd voor dat de races langer duren. Daar kleven volgens Marko ook weer enkele praktische bezwaren aan. “Dat gaat niet, want we rekenen de hoeveelheid benodigde brandstof tot op de gram uit”, stelt hij. Ook dat valt echter op te lossen. “Maar je kan het ook in de reglementen opschrijven. Dan moet ieder team voor zich bepalen of ze risico willen nemen of een paar liter brandstof meer meenemen.”

'Twee, drie grote horden voor F1-auto 2022'

Red Bull was afgelopen woensdag het tweede team dat de F1-bolide voor 2022 presenteerde. De Oostenrijkse renstal toonde vooral de nieuwe livery van de RB18, daar de auto grotendeels hetzelfde was als de wagen die de FOM vorig jaar op Silverstone presenteerde. De definitieve versie van de auto staat vermoedelijk pas in Bahrein aan het vertrek, maar het ontwerpen van de auto had volgens Marko wel wat voeten in de aarde. “We stonden voor twee, drie grote horden. Het was de grootste verandering van de reglementen in de laatste vijftien, twintig jaar. Alle nieuwe ontwerpen en planningen moesten binnen het budgetplafond gebeuren en dan vochten we ook nog voor een wereldkampioenschap, terwijl we tegelijkertijd de nieuwe auto moesten ontwerpen.”