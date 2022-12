Marko kijkt naar Vettel en tipt Verstappen: "Naar Ferrari niet altijd het beste"

Max Verstappen is in december 2021 zoals bekend de tweede Red Bull-coureur met een F1-titel op zak geworden. Hij trad ermee in de voetsporen van Sebastian Vettel, die in 2010 eveneens zijn eerste wereldtitel greep na een enerverende finale in Abu Dhabi. Dat het jaar erna meteen een tweede triomftocht volgde, is een extra overeenkomst tussen beide mannen. De teller staat bij Vettel inmiddels op vier titels, maar ook dat getal kan op termijn een gemene deler worden, denkt Helmut Marko. "Ze hebben een compleet verschillende aanpak, maar uiteindelijk levert dat hetzelfde resultaat op. Nou ja, nog niet helemaal hetzelfde resultaat natuurlijk. Max heeft twee titels, maar hij is ook nog jonger. Ik geloof erin dat we met Max ook vier kampioenschappen kunnen winnen."

Waar Marko spreekt over een verschil in aanpak sluit hij zich aan bij de woorden van Red Bull-teambaas Christian Horner: "Sebastian was erg analytisch, heeft ieder detail bekeken en ook bijzonder veel aan het team gevraagd. Max gaat gewoon zitten, maar dan weet je dat je 110 procent terugkrijgt. Hij is natuurlijk extreem snel en past zich ook snel aan. Het maakt beide coureurs anders, ook qua rijstijl, maar ze zijn allebei even toegewijd. Met beide is het fantastisch samenwerken." Dat laatste komt volgens Horner door de wil om te winnen, die alle wereldkampioenen kenmerkt. "Seb en Max zijn compleet andere persoonlijkheden, maar een enorme vastberadenheid en de drive om succesvol te zijn hebben ze gemeen. Ze zijn niet bang om kritisch naar zichzelf te kijken en zich af te vragen 'op welk vlak kan ik nog beter worden?' De honger naar succes is een overeenkomst tussen beide."

Het betekent ook dat ze soms nietsontziend kunnen zijn richting teamgenoten. Bij Verstappen en Perez gaan de gedachten meteen terug naar Brazilië en daarmee ook naar de kwalificatie van de Mexicaan in Monaco. Bij Vettel natuurlijk naar Multi 21 en de crash van beide Red Bull-coureurs in de Grand Prix van Turkije 2010. Als Horner bij Servus TV de vraag krijgt wie van de twee coureurs naast hem - Vettel en Verstappen - hem meer grijze haren heeft bezorgd, komt de Brit verrassend uit de hoek: "Mark Webber!" Horner heeft rond de GP van Abu Dhabi ook al aangegeven dat hij veel minder met het duo Verstappen-Perez te stellen heeft dan met de combinatie Vettel-Webber.

Marko lacht: "Naar Ferrari gaan, is niet altijd het beste"

Als het gaat om de onderlinge verschillen tussen Vettel en Verstappen echoot Helmut Marko de woorden van Horner. "Ik kan vooral bevestigen wat Christian zei. En op de vraag wie een korter lontje heeft? Max heeft zonder twijfel een korter lontje dan Sebastian. Dat was vooral in de beginjaren zo, maar dit seizoen in Singapore ook nog. Zo snel als in Singapore heb ik Max nog nooit uit de auto zien komen. Hij ging de pitbox door en iedereen stoof meteen weg om hem niet voor de voeten te lopen. Op zo'n moment moet je hem gewoon even laten. Het wordt op dat vlak ook wel beter, hij krijgt steeds meer routine. Maar de commitment is van beide coureurs buitengewoon groot. De één [Seb] is meer analytisch, de ander [Max] gaat meer op zijn gevoel af."

Met beide rijders heeft Marko een speciale band. Zo is het contact met Vettel na al die jaren nog steeds goed en is het geen geheim dat de 79-jarige Oostenrijker Verstappen ook hoog heeft zitten. "Met beide coureurs is het een voorrecht om samen te werken. Het zijn twee buitengewone rijders en wij hebben het geluk gehad om beide in ons team te hebben. Op onze beurt hebben wij hen natuurlijk ook goed materiaal gegeven." Dat laatste brengt Marko meteen bij een knipoog, kijkend naar de loopbaan van Vettel. "Dus Max, zo zie je maar, naar Ferrari gaan is niet altijd het beste om te doen." Verstappen haakt meteen in met de woorden: "Nou ja, mijn contract loopt ook nog een lange tijd door hè." De Limburger heeft al eerder laten optekenen dat hij het op dit moment niet voor zich ziet dat hij nog voor een ander F1-team gaat rijden dan Red Bull Racing.