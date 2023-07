Na de Britse Grand Prix kreeg Nyck de Vries te horen dat zijn Formule 1-avontuur bij AlphaTauri na tien races al ten einde is gekomen. De Italiaanse renstal twijfelde geen moment en besloot meteen bekend te maken dat Daniel Ricciardo de plek van de Nederlander zou overnemen. In Hongarije keerde de 34-jarige Australiër zodoende na een half jaar afwezigheid terug in de koningsklasse. Daarbij liet de man uit Perth heel behoorlijke dingen zien. In de vrije trainingen moest hij nog even op snelheid komen, maar in de kwalificatie wist hij teamgenoot Yuki Tsunoda meteen te verslaan en AlphaTauri voor het eerst in vijf races naar Q2 te brengen.

De zondag van Ricciardo verliep vervolgens met pieken en dalen. Het grootste dal werd kort na de start bereikt: bij het aanremmen voor de eerste bocht werd hij van achteren aangetikt door de slecht gestarte Zhou Guanyu, waardoor hij op zijn beurt de achterkant van Esteban Ocon raakte. Ricciardo kon zijn weg weliswaar zonder noemenswaardige schade vervolgen, maar wel verloor hij veel posities doordat Ocon over zijn Alpine-teamgenoot Pierre Gasly werd gelanceerd. Vanuit de achterhoede begon de AlphaTauri-coureur vervolgens aan een solide race, die hij uiteindelijk op de dertiende positie afsloot. Op die plek was hij ook aan de race begonnen en bovendien rekende hij zodoende af met Tsunoda, die vijftiende werd.

Met zijn race in Hongarije liet Ricciardo een heel behoorlijke indruk achter op Red Bull-teambaas Christian Horner. "Ik heb niet de kans gehad om zijn race echt te volgen. Volgens mij was hij in de eerste ronde betrokken bij een incident waardoor hij uit positie raakte, maar daarna leek hij zich goed te herstellen", vertelde de Brit over de rentree van de achtvoudig Grand Prix-winnaar. Die heeft in zijn ogen niet alleen op het asfalt een impact, maar bovenal ook in de garage van AlphaTauri. "Hij brengt veel positieve energie mee naar dat team en geeft veel richting. Hopelijk zullen we in de komende races zien dat ze enkele stappen vooruit zetten."

Ook Helmut Marko, het brein achter de rijderswissel bij AlphaTauri, was zeer te spreken over de verrichtingen van Ricciardo in Hongarije. "Het was een heel zelfverzekerde en volwassen prestatie. Hij verloor drie of vier plaatsen door de botsing na de start. De dertiende positie is prima", concludeerde hij tegenover het Duitse Sky Sport, om daarna eveneens te benadrukken dat Ricciardo's komst op veel meer fronten een positieve impact heeft. "Maar het draait ook om het positieve momentum dat hij naar het team heeft gebracht en een stabilisatie van de technische verklaringen en veranderingen. De wissel heeft dus volledig gewerkt."

Video: Ricciardo blikt terug op eerste F1-race sinds eind 2022