Overmacht Red Bull te vergelijken met Mercedes? "Nee, we kwamen 50 pk tekort"

Mercedes heeft afgelopen winter vastgehouden aan het veelbesproken concept van vorig jaar, in de overtuiging dat daar de meeste potentie in moet zitten. In Bahrein is het team van Toto Wolff van een koude kermis thuisgekomen. De achterstand bleek niet verdwenen en tijdens de testdagen reageerde de W14 niet altijd zoals gehoopt. Het heeft tot scherpe opmerkingen van de coureurs geleid. Zo heeft Lewis Hamilton laten weten dat er afgelopen winter niet volop is geluisterd naar zijn feedback en liet George Russell optekenen dat Red Bull dit seizoen zelfs alle races zal winnen.

Red Bull-overmacht vergelijkbaar met Mercedes? "Wij kwamen 50 pk tekort"

De jonge Brit verwacht dus dat Red Bull met beide wereldtitels aan de haal gaat en dat Mercedes geen rol zal spelen in de titelstrijd, maar daar zijn de meningen in de paddock over verdeeld. Helmut Marko laat aan Motorsport.com weten dat hij nog wel enigszins rekening houdt met het team van Wolff. Gevraagd of Aston Martin na de seizoensopener daadwerkelijk de voornaamste uitdager is, luidt het antwoord namelijk: "Na één race is dat lastig te zeggen. Ik denk zelf dat er nog veel verschillende uitdagers bestaan. Ik denk ook dat Mercedes gedurende het jaar nog beter wordt."

Bij het Oostenrijkse OE24 voegt Marko toe dat de huidige overmacht van Red Bull sowieso totaal niet te vergelijken valt met de jarenlange Mercedes-dominantie. "Het grote verschil is: in die tijd kregen wij van Renault een motor die vijftig pk tekortkwam. Mercedes is nu zelf verantwoordelijk voor deze situatie waarin ze momenteel kansloos zijn."

Marko verwacht echter dat Mercedes een stap kan zetten als het team van concept wisselt, al is de vraag natuurlijk hoelang zoiets duurt. De motorsportchef geeft aan dat zulke ingrijpende veranderingen bij Red Bull zeker drie à vier raceweekenden zouden kosten en erkent dat het budgetplafond het extra lastig kan maken om succesvol te wisselen van concept. "Door het budgetplafond is het al lastig om de auto over het hele jaar constant te blijven verbeteren. Het ontwikkelen van een compleet nieuwe auto is dan helemaal moeilijk, tenzij ze meteen een schot in de roos treffen, maar dat is op basis van de meest recente ervaringen niet zomaar aan te nemen."

Gaat Mercedes Red Bull volgen? "Auto's zullen meer op elkaar lijken"

Bij het wisselen van het concept luidt de verwachting dat in ieder geval de sidepods meer op Red Bull gaan lijken. Die zouden al in de pijplijn zitten. Volgens Christian Horner en Helmut Marko past het naadloos bij een trend, waarin steeds meer teams de gedachte achter de RB18 uit 2022 volgen. De Oostenrijker grapte niet voor niets dat er in Bahrein drie Red Bulls op het podium stonden.

Horner voegt toe dat de omschakeling binnen Aston Martin - natuurlijk een klantenteam van Mercedes - als voorbeeld voor het fabrieksteam kan dienen. "Het window waarin deze moderne F1-auto's goed presteren, is erg klein. Je ziet dat de drie topteams tot dusver allemaal eigen filosofieën hebben uitgewerkt", duidt Horner op Red Bull, Ferrari en Mercedes. "Maar één team heeft ons concept over genomen en dat team heeft afgelopen winter een enorme stap gezet. Ik denk daardoor dat de concepten steeds meer op elkaar gaan lijken. Dat zal gedurende dit seizoen wel gebeuren", voorspelt de Red Bull-teambaas meer kopieergedrag en minder onderscheid tussen de auto's.

Ferrari is vooralsnog niet van plan om mee te doen aan deze trend. De SF-23 bouwt voort op de principes van diens voorganger en in Maranello is men niet van plan om daar rap vanaf te stappen. Zo heeft teambaas Frederic Vasseur laten weten dat de achterstand in Bahrein meer aan de afstelling moet liggen dan aan het concept zelf. Wat betreft Mercedes verwacht de Ferrari-man wel een opmars gedurende het jaar, misschien al deels voor het veranderen van concept. "Na één race zou ik nog niet meteen conclusies willen trekken. Ik denk dat Mercedes snel ontwaakt. We weten ook niet wat er volgende week gaat gebeuren. Jeddah heeft een hele andere asfaltlaag, dus misschien ziet het er dan al wel weer heel anders uit. Daarna hebben we in ieder geval een iets completer beeld."

