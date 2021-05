De zogenaamde flexi wings staan sinds de Grand Prix van Spanje weer volop in de belangstelling. Het onderwerp werd ter sprake gebracht door Lewis Hamilton, die in een interview hintte op een voordeel dat Red Bull zou behalen met de doorbuigende achtervleugel van de RB16B. De FIA bleek het onderwerp serieus te nemen en kondigde in de nasleep van de race op het Circuit de Barcelona-Catalunya aan dat er nieuwe tests worden geïntroduceerd. In die tests mag de achtervleugel niet meer dan één graad naar achteren buigen bij een bepaalde belasting.

De aanleiding voor Hamiltons uitspraken op zaterdag was de tijdwinst die Red Bull Racing ten opzichte van vrijdag wist te boeken op de rechte stukken in Spanje. Het team testte op vrijdag met een vleugel met veel downforce en wisselde op zaterdag terug naar een medium downforce-versie. In gesprek met Christian Nimmervoll van onze zusterpublicatie Motorsport-Total.com geeft Marko een verklaring voor die wissel. “De reden voor de kleinere achtervleugel was dat we te langzaam waren op de rechte stukken. Hamilton zag vervolgens toen hij achter ons reed dat we relatief snel waren op de rechte stukken en schreef dat toe aan de vleugel. Op die manier kwamen deze twee dingen samen.”

Red Bull moet mogelijk aan de slag om de achtervleugel minder te laten buigen en dat kan voor tijdverlies zorgen, al denkt Marko dat het allemaal wel meevalt. “Het is zeker geen nadeel dat beslissend is voor het wereldkampioenschap”, stelt hij. Ook is de 78-jarige Oostenrijker ervan overtuigd dat Red Bull geen regels heeft overtreden met de auto. “De vleugel heeft de belastingstests doorstaan. Dat is cruciaal. Nu komen er nieuwe criteria met andere richtlijnen met betrekking tot de belasting. Dat is vaak het geval als er nieuwe regels komen en teams grijze gebieden ontdekken. Maar het is niet alleen gericht op Red Bull, het heeft ook op andere teams invloed.”

Marko lijkt te erkennen dat Red Bull inderdaad geraakt gaat worden door de verscherpte tests van de FIA, maar in zijn ogen geldt dat ook voor Alpine en Alfa Romeo. Irritatie over de nieuwe tests voor de achtervleugel, die met ingang van de Grand Prix van Frankrijk worden uitgevoerd, is er niet echt bij de Oostenrijkse renstal. Marko noemt het zelfs vrij normaal: "We moesten onze voorvleugels twee, drie keer per seizoen aanpassen in de periode dat wij wereldkampioen werden”, verwijst hij naar eerdere aanscherpingen van de tests om de flexibiliteit van de vleugels te meten.