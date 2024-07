De kop is eraf in het Formule 1-weekend in Hongarije. Bij Red Bull Racing wordt het als het weekend van de waarheid gezien, want na een paar zware Grands Prix wil de Oostenrijkse renstal weer goed voor de dag komen. Het moet daarbij geholpen worden door een upgradepakket, waarbij vooral de nieuwe voorvleugel en het verdwijnen van de 'bazookas' aan de zijkant van de motorkap opvallen. In de eerste training was het resultaat prima, want Max Verstappen werd tweede, op ruim tweeënhalf tienden van de snelste man Carlos Sainz.

Voor Helmut Marko is het een bemoedigende start van het weekend. De Red Bull-adviseur was in aanloop naar de baanactie op de Hungaroring al duidelijk dat er veel verwacht werd van de upgrade en die verwachting kwam grotendeels uit. Wel stelt de Oostenrijker dat een concurrent net iets beter begonnen is. "Ferrari viert een wederopstanding. Dit circuit lijkt goed bij hen te passen", begint de invloedrijke adviseur in gesprek met ORF. "We zijn blij met de resultaten [van de updates]. Grotendeels lijken ze namelijk te werken, maar we moeten nog wel wat finetunen."

Het gat naar de snelste man Sainz was wel opmerkelijk groot. Het is voor Marko geen reden tot paniek, want hij heeft gezien waar het verschil werd gemaakt. "Het is bemoedigend om te zien dat de tweeënhalf tienden voorsprong van Sainz min of meer in één bocht is opgebouwd, namelijk de laatste. Dat is niet iets normaals", legt de 81-jarige man uit Graz uit. "We hopen dat we dit op een correcte manier kunnen aanpakken, maar de trend die we nu zien is positief."

Voor Red Bull was het de taak om met dit pakket de balansproblemen uit de laatste races aan te pakken. De RB20 had daar namelijk wat problemen mee. Door het pakket is volgens Marko de RB20 flink veranderd, wat hij als een "beste, maar niet optimale manier" bestempeld. Wel verklaart hij: "Ik ga ervan uit dat we op de juiste weg zijn."