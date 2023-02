Het eerste tikje van het F1-seizoen 2023 is uitgedeeld. Max Verstappen kende een ijzersterke start van de wintertest in Bahrein. De regerend wereldkampioen klokte de snelste tijd en was in z’n eentje goed voor meer ronden dan Mercedes en Ferrari. De Nederlander toonde zich na de eerste testdag zeer tevreden met de start van het jaar. Die mening wordt gedeeld door Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko.

Mis niets van de Formule 1-wintertest in Bahrein: F1 Live test Bahrein 2023: Volg alle actie van dag 2 in ons liveblog

“We zijn zeer tevreden. De gehele voorbereidingsprocedure is optimaal verlopen. We hebben zelden zo’n goede eerste testfase gehad”, aldus Marko in gesprek met Sky. Daaruit blijkt dat de basis van de nieuwe RB19, voortbordurend op de zeer succesvolle RB18, op orde is. “We zijn eigenlijk alleen bezig met finetunen”, vervolgt de Oostenrijker. “En dat zijn verschillende zaken zoals remmen op de motor, rembekrachtiging en dat soort dingen. Het is nog niet optimaal, maar daarom zijn we hier ook: om te leren. En tot nu toe valt alles mooi in elkaar.”

De start is dus positief voor Red Bull Racing, maar uiteraard blijft het koffiedik kijken wat de concurrentie doet. Marko heeft Ferrari en Mercedes een beetje in de gaten gehouden en trekt zijn eerste conclusies: “Ferrari was weer behoorlijk aan het stuiteren. Dat verbaast me na vorig jaar, omdat het toen bijna weg was. De Mercedes oogt nog wat onrustig. Het lijkt er wel op dat deze drie teams duidelijk vooraan staan.”

Geen onregelmatigheden bij de concurrentie

De concurrentie wordt niet alleen in de gaten gehouden om de snelheid te beoordelen, maar ook om nieuwigheden te spotten en te bekijken of alle nieuwe componenten aan de regels voldoen. Zo beschikt Ferrari over opvallende ‘slot gap seperators’ op de voorvleugel, die eerder bij Mercedes illegaal werden verklaard. Marko: “We hebben tot op heden geen grote bedenkingen, al concentreren we ons in eerste instantie vooral op ons eigen team.”

Video: Max Verstappen kent topstart in Bahrein, dit valt op aan de nieuwe RB19 van Red Bull