Een opvallend blije Helmut Marko na afloop van de Formule 1-kwalificatie voor de Grand Prix op Silverstone. De Red Bull-adviseur zag zijn coureurs niet excelleren, want Sergio Pérez lag er na een fout in Q1 al uit en Max Verstappen kwam met een beschadigde vloer niet verder dan een P4. Toch is Marko in gesprek met Sky Sport Deutschland meer dan tevreden over het resultaat van Verstappen.

"Ik ben heel erg blij. Max crashte [in Q1] in bocht 9 en verloor daar ongeveer 100 punten aan downforce. De monteurs deden wat we konden in het korte tijdsbestek. We moesten het met allerlei aanpassingen verder doen, met onder meer andere vleugelafstellingen. Dit zorgde ervoor dat we twintig procent van het verlies opvingen voor de laatste kwalificatiesessie", legt de Oostenrijker uit. "Als je dan P4 behaalt, dan is dat sensationeel."

Toch is dit niet een topresultaat voor de Oostenrijkse renstal. Daarnaast lieten de fouten van de beide coureurs zien dat de RB20 niet makkelijk was om mee te racen. Dat de auto lastig was, erkent Marko. "Hij is een beetje wisselvallig en dan reageert hij ook nog eens niet altijd hetzelfde", verklaart de 81-jarige. "De wind speelde ook een rol, maar het is duidelijk dat we op de limiet zitten. Ik denk niet dat het mogelijk was om pole-position te behalen, maar P2 was wel haalbaar."

Voor de race heeft hij hogere verwachtingen, maar Marko houdt rekening met de concurrenten. "Mercedes heeft duidelijk op regen ingezet, want zij hebben de grote achtervleugel mee. Het kan zijn dat ze goed gegokt hebben", zegt de man uit Graz. "Maar zodra onze vloer hersteld is en we deze [downforce]punten kunnen omzetten in snelheid, dan kunnen we vooraan meedoen."

"Pérez voelt de druk"

Zoals gezegd was het aan de andere kant van de pitbox nog teleurstellender. Pérez moet de Grand Prix namelijk vanaf een negentiende startpositie beginnen. "Je kan het feit dat hij als een van de eersten op slicks reed als excuus gebruiken. Hij raakte een nat gedeelte met de achterbanden en toen kwam alles tegelijk", vertelt Marko. "Hij staat onder druk, dat zie je ook aan alle gasten die hij meeneemt. Dat helpt hem niet om uit het dipje te komen. Godzijdank kan je hier inhalen, maar ik zie punten niet als een mogelijkheid."

