Niet voor het eerst in de voorbije weken heeft Helmut Marko één van de Red Bull-auto's helemaal vooraan de grid staan en de ander een stuk verder naar achteren. Max Verstappen begint voor het vijfde raceweekend op rij vanaf pole-position, al weet Marko ook dat de kwalificatie op het circuit van Silverstone niet zo gemakkelijk is geweest als in sommige andere raceweekenden tot dusver.

Marko dacht dat één run zou volstaan in Q3

Zo had Marko niet meteen rekening gehouden met de tegenstand van McLaren. "Nee. Wij hebben er zelfs aan gedacht om in de laatste minuten van de kwalificatie niet nogmaals naar buiten te gaan. We dachten dat één ronde in Q3 wel genoeg zou zijn, maar dat bleek dus niet het geval. We hadden nog twee setjes nieuwe softs over voor dat gedeelte van de kwalificatie en dachten eraan om eentje te bewaren voor de race. Gelukkig hebben we dat niet gedaan", doet Marko bij de Oostenrijkse televisie uit de doeken.

De Red Bull-topadviseur kan eveneens goed leven met de uitslag achter Verstappen. Zo is Marko in zijn nopjes met de McLaren-coureurs op de plekken twee en drie. "We zijn blij dat er weer iemand anders achter ons staat en vooral blij dat Hamilton niet naast ons staat. Dat is al een geruststelling op zich." Marko maakt overigens niet duidelijk of dat laatste is vanwege de voorgeschiedenis van Verstappen en Hamilton, bovenal in de Britse Grand Prix van 2021, of doordat de lange runs van Hamilton beter leken dan die van McLaren. Marko zinspeelt echter op beide elementen als hij krijgt voorgeschoteld dat Verstappen en Hamilton elkaar tijdens de kwalificatie ook even tegenkwamen. "Toen zijn er al niet zulke goede herinneringen bovengekomen", lacht Marko. "Maar eerlijk gezegd hadden we McLaren niet op de radar. Ik weet ook niet echt hoe hun race pace en bandenslijtage zijn, maar ik denk dat we zo wel weer een buffer hebben. Normaal zijn we in de race juist iets beter."

Marko vindt situatie Perez niet te vergelijken met De Vries: "Geen vervanger voor Perez"

De negatieve zijde van de zaterdagse actie is dat Sergio Perez de kwalificatie andermaal niet voor elkaar heeft gekregen. "Het was ongelukkig voor Perez", begint de inmiddels 80-jarige Oostenrijker. Perez gaf na afloop zelf aan dat hij te vroeg aan het einde van de pitstraat stond en dat zijn banden daardoor te veel waren afgekoeld. "Maar wij wilden hem zo snel mogelijk op de baan hebben omdat er kans op regen was. Dat de berging van Magnussens auto veel langer zou duren en dat de banden van Perez compleet zouden afkoelen, was niet ingecalculeerd." Desondanks ziet Marko ook wel dat de recente kwalificatiereeks van Perez allesbehalve fraai is. "Hij moet zijn kwalificatie in algemene zin verbeteren. Dit is natuurlijk niet de eerste keer geweest."

"Maar hij heeft als bonus dat hij wel altijd goede races kan afleveren. Hier zijn we op een circuit waar je kunt inhalen en met ons DRS-voordeel moet hij wel weer goede punten kunnen scoren." Marko herhaalt dan ook dat de positie van Perez niet in gevaar is. Hij voegt desgevraagd toe dat de situatie van de Mexicaan niet te vergelijken is met die van Nyck de Vries. "Nee, Perez staat tweede in het WK en levert zeer goede races af. Dat onderscheidt hem van Nyck de Vries. Daardoor is er momenteel geen noodzaak om actie te ondernemen. Bovendien kan niemand Perez vervangen."

