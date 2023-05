Ricciardo hoopte te slagen bij McLaren, maar buiten zijn zege op Monza wilde het hem maar niet lukken bij het Britse team. Na twee jaar moest hij al afscheid nemen vanwege tegenvallende prestaties en keerde hij terug bij Red Bull, al was dat wel in de rol van derde rijder. Hij verricht in die rol vooral test- en simulatorwerk voor de Oostenrijkse renstal, waar hij van 2014 tot en met 2018 voor reed.

Bij zijn terugkomst op het oude nest viel Red Bull-teambaas Christian Horner wel op dat de Australiër een andere rijstijl had dan voorheen. Hij reed na zijn vertrek bij Red Bull voor Renault en McLaren en moest zich zodoende steeds weer aanpassen aan de karakteristieken van die auto's. "De laatste jaren hebben we zeker niet de echte Daniel gezien. Toen hij voor ons reed, was hij een van de allerbeste coureurs en een van de beste racers", zei de Brit destijds.

Bij Red Bull zijn ze blij met het werk dat Ricciardo voor het team verricht, al heeft adviseur Helmut Marko vastgesteld dat de 33-jarige coureur uit Perth wel wat van zijn kwaliteiten is verloren. In de simulator zit hij namelijk 'niet op het niveau van Max Verstappen of Sergio Perez', zegt Marko in een videogesprek met de Duitse collega's van Motorsport.com. Marko wil echter niet onthullen hoeveel Ricciardo verliest ten opzichte van Verstappen en Perez in de beruchte 'Helmut-ronde', die door Red Bull intern wordt beschouwd als een simulatorvergelijking tussen de coureurs: "Dat zijn interne details", aldus de Oostenrijker.

Andere omgeving

Marko was fan van Ricciardo in zijn tijd bij Red Bull. Niet alleen vanwege zijn goede humeur en vriendelijkheid, maar ook vanwege zijn sterke inhaalacties in de remzones. Volgens Marko miste Ricciardo bij McLaren echter de 'vastberadenheid waarmee hij bij ons schitterde'. "Er moet hem iets zijn overkomen dat hem afremde in zijn competitiviteit."

Onlangs werd Ricciardo nog genoemd als potentiële vervanger van Nyck de Vries bij AlphaTauri. Ricciardo had immers een zitje voor AlphaTauri gepast, maar Marko maakte al duidelijk dat het team dan eerder naar een van haar junioren als vervanger van de worstelende De Vries kijkt. "Zijn doel is om terug te keren naar een topteam", herhaalt Marko de woorden van de coureur zelf. "Dat waren zijn uitspraken. En ik denk dat deze pauze van de sport goed voor hem is, zodat hij zichzelf kan vinden en weet waar hij echt naartoe wil."

"AlphaTauri is AlphaTauri", vervolgt Marko, uitleggend waarom een stap van Ricciardo naar het kleine team uit Faenza niet voor de hand ligt. "En Red Bull Racing is Red Bull Racing. Of je nu in het middenveld rijdt of aan de top, het is een compleet andere druk, een compleet andere omgeving. We kennen zijn kwaliteiten. Toen kwam de Renault-periode. Toen kwam McLaren en er was een inzinking. Dat was niet de Ricciardo die we kenden."