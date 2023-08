De tweede vrije training op het circuit van Zandvoort was enkele minuten bezig toen Oscar Piastri zijn McLaren in de tecpro-barrier van de Hugenholtzbocht parkeerde. Daniel Ricciardo kwam net op diezelfde bocht af en liet zich verrassen door Piastri, waarop hij zelf ook tegen de tecpro-barrier schoot. Daarbij liet hij echter niet zijn handen los van het stuur op het moment van impact, waardoor met name zijn linkerhand een lelijke klap te verwerken kreeg. Na de crash greep de Australiër, de vervanger van Nyck de Vries bij AlphaTauri, meteen naar zijn hand. In het ziekenhuis werd vastgesteld dat hij een gebroken middenhandsbeentje had opgelopen bij de crash. Dat betekende einde raceweekend voor Ricciardo, die in Barcelona onder het mes is gegaan.

Zondagmiddag gaf Ricciardo op sociale media een update: "Hoi allemaal, ik ben vanochtend geopereerd en heb mijn eerste beetje metaalwerk gekregen, dus dat is best gaaf", schreef Ricciardo. "Grote dank aan iedereen die me de hand heeft gereikt en me moed heeft gegeven. Dit is geen tegenslag, het hoort allemaal bij de comeback." Red Bull-teambaas Christian Horner gaf aan dat hij verwacht dat Ricciardo zich richt op Singapore voor zijn comeback. "Ik weet zeker dat hij in Singapore wel wil terugkeren, al is dat een van de zwaarste circuits van de kalender. Maar de natuur zal zijn gang gaan", aldus de Brit.

Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet dat toch anders. "Helaas is de breuk gecompliceerd", zei Marko voorafgaand aan de Nederlandse Grand Prix tegen de Duitse tak van Sky Sports. "Het is geen rechte breuk. We krijgen vanavond bevestiging van de dokter, maar het ziet er slecht uit voor de komende twee races." Daarmee zou Ricciardo dus niet alleen de race in Monza, maar ook in Singapore moeten missen. Dan zou hij op zijn vroegst in Japan kunnen terugkeren, al volgt die race een week na Singapore.

Peter Bayer, de nieuwe CEO van AlphaTauri, sprak na de operatie met de manager van Ricciardo. "De operatie is goed verlopen, hoewel de breuk gecompliceerder was dan verwacht. Hij blijft een paar dagen ter observatie in Barcelona. We wensen hem het allerbeste", aldus de voormalig Formule 1-directeur van de FIA.

Omdat Ricciardo vanwege de blessure niet meer kon rijden, moest Red Bull-reserve Liam Lawson in actie komen. Hij maakte op het circuit van Zandvoort onverwachts zijn Formule 1-debuut en deed dat niet onder de makkelijkste omstandigheden. Desondanks reed de Nieuw-Zeelander een prima race om als dertiende over de streep te komen. Naar verwachting zal Lawson ook op Monza in de AT04 stappen.

Video: De crash van Daniel Ricciardo in de Hugenholtz