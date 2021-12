Marko: "Als er schade is, nemen we geen enkel risico met versnellingsbak"

Een nagenoeg perfecte ronde over het Jeddah Corniche Circuit viel in de allerlaatste bocht compleet in duigen. Max Verstappen zat ruim drie tienden onder zijn eigen tijd en twee tienden onder de toptijd van Lewis Hamilton. Een sublieme pole gloorde aan de horizon, maar dat was buiten een fout in bocht 27 gerekend. De WK-leider blokkeerde bij het aanremmen en maakte daardoor kennis met de onverbiddelijke muren. Geen droomscenario dus, maar juist een enorme anticlimax voor Red Bull.

"Hij was tot op dat moment bijna vier tienden sneller, dat is echt een eeuwigheid hoor op dit circuit. Daarna hebben we allemaal gezien dat zijn linkervoorwiel blokkeerde. Daardoor had hij niet meer de grip en is jammer genoeg gebeurd wat er gebeurd is", blikt Marko terug bij het Oostenrijkse Servus TV. "Achteraf kun je zeggen ‘Max, je ligt al zo ver voor, dus doe het rustig aan’. Maar zo is Max niet en zo zijn wij ook niet. Als je eenmaal aan zo’n ronde bezig bent… En bovendien praten we hier maar over details. Je praat bij het aanremmen echt over honderdsten van een seconde. De impact leek gelukkig nog enigszins mee te vallen, dus hopelijk is er niks met de versnellingsbak."

Dat laatste is momenteel het belangrijkste vraagstuk bij Red Bull. Een bakwissel zou Verstappen immers een gridstraf van vijf plekken opleveren en dat is precies wat je niet wilt op een circuit waar inhalen lastig lijkt. "Maar dat moeten we eerst rustig bekijken", reageert Marko. Hij erkent dat een gridstraf niet ideaal zou zijn, maar weet ook dat Red Bull met een DNF nog veel verder van huis is. "We hebben het bij Leclerc ook kunnen zien in Monaco. Daar hebben ze besloten om verschillende dingen niet te wisselen en toen, bam, in de opwarmronde werden de gevolgen ineens duidelijk. Wij zijn hier zo snel dat we geen enkel risico nemen als er schade is. Als er schade is of als er zelfs maar tekenen van schade zijn, dan zullen we wisselen, al klopt het wel dat inhalen hier zeker niet makkelijk lijkt te worden."