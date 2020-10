Marko geeft niet op na Honda-besluit: "Red Bull blijft in F1"

Vorig jaar baarde Honda al opzien door het Formule 1-contract met 'slechts' één jaar te verlengen. Het gaf Red Bull weinig zekerheid, al tekende het energiedrankenconcern zelf wel met beide F1-formaties voor het nieuwe Concorde Agreement. Na het slechte nieuws van vandaag haalt Marko die handtekeningen nog maar eens van stal en benadrukt hij dat beide Red Bull-teams graag in de koningsklasse willen blijven.

"We blijven betrokken bij deze sport, dat blijkt ook wel uit het feit dat beide teams hebben getekend voor het nieuwe Concorde Agreement", zo laat Marko in een eerste reactie weten. "Onze ambities voor het restant van 2020 en 2021 zijn dat we met Honda blijven jagen op zoveel mogelijk overwinningen en op goede klasseringen in het kampioenschap. Verder zullen we met onze teams evalueren wat de meest competitieve oplossing op motorisch vlak is vanaf 2022." Wat betreft dat laatste punt valt een hereniging met Renault zeker niet uit te sluiten. Mocht Red Bull geen deal kunnen sluiten met een andere leverancier, dan zal de FIA volgens de sportieve reglementen beide teams onderbrengen bij de motorleverancier met de minste klantenteams op dat moment. En dat is momenteel uitgerekend Renault.

Waar de scheiding met dat Franse merk nog gepaard ging met veel moddergooien, blijft Marko ditmaal een stuk politiek correcter in zijn uitlatingen. "Beide Red Bull-teams hebben in de voorbije seizoenen een goede relatie opgebouwd met Honda als motorleverancier. We begrijpen dit besluit van Honda en respecteren de richting die ze moeten kiezen met het oog op alle uitdagingen in de mondiale auto-industrie." Met die laatste woorden duidt Marko op de verklaring van Honda, waarin al werd aangegeven alle middelen in de ontwikkeling van moderne en emissievrije motoren te moeten stoppen.

VIDEO: De roemruchte geschiedenis van Honda in de Formule 1