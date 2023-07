Marko benadrukt: Positie Perez bij Red Bull niet in gevaar

Waar Max Verstappen op zaterdag zijn vijfde pole-position op rij behaalde, was het teamgenoot Sergio Perez die juist voor de vijfde keer op rij er niet in slaagde om Q3 te bereiken. Op Silverstone werd hij zelfs zestiende, al zou hij net als op de Red Bull Ring van de vijftiende plek beginnen dankzij de diskwalificatie van Valtteri Bottas. Vanaf die positie had Perez een duidelijke taak: zoveel mogelijk plaatsen goedmaken en, indien mogelijk zoals in Oostenrijk, het podium bereiken. Dat laatste bleek een stapje te ver, al wist de Mexicaan in de slotfase nog enkele posities te winnen en Fernando Alonso te verslaan in de strijd om de zesde plek.

Ondanks opnieuw een sterke inhaalrace kijkt Perez na tien races tegen een achterstand van maar liefst 99 punten aan ten opzichte van teamgenoot Verstappen. Door de tegenvallende kwalificatieresultaten zijn er vraagtekens gezet achter de toekomst van Perez bij Red Bull, maar adviseur Helmut Marko neemt al die zorgen voor de coureur - die tot en met 2024 vastligt bij de Oostenrijkse renstal - weg. "Interessant genoeg reed hij ook op de zachte band", doelt Marko in gesprek met ORF op de slotfase van de race, waarin beide Red Bulls op de zachte band reden. "Maar in de laatste tien ronden was hij eigenlijk de snelste man in het veld, hij was sneller dan Max bijvoorbeeld."

"Zijn race was weer vlekkeloos", vervolgt Marko. "Hij kwam van de vijftiende plaats en zat in de DRS-trein. Zijn racesnelheid is dus onberispelijk. Gelukkig finishte hij voor Alonso. Dat betekent dat de voorsprong op de derde plaats iets is vergroot. Dat is voor ons het doel. Zijn positie is dus helemaal niet in gevaar", benadrukt de Oostenrijker. Bij de Duitse tak van Sky Sports voegt Marko toe: "De laatste tien ronden was hij de snelste van het veld. Alles klopt, behalve de kwalificatie, maar ook daar komen we wel uit." Perez zelf gaf aan dat hij de oorzaak van de slechte kwalificaties denkt te kennen.

Voor Red Bull was het de tiende zege in tien races. Ze evenaarden bovendien een record van McLaren, dat in 1988 elf races op rij won. Eerder dit jaar stelde Mercedes-coureur George Russell al dat Red Bull dit seizoen alle races zou kunnen winnen en voorlopig lijkt het Oostenrijkse team in staat om dat te bereiken. Marko wil zich daar echter niet te veel mee bezig houden en ziet het vooral als iets bijzonders dat de eerste tien races zo sterk zijn verlopen. "Laten we kijken wat onze auto doet in Boedapest, welke onderdelen er zullen zijn", zegt hij tegen ORF. "Na deze overwinningsreeks moeten we gewoon positief zijn voor de volgende races, alhoewel we dachten dat zo'n reeks overwinningen onwaarschijnlijk was. Maar zolang het duurt, willen we ervan genieten en proberen het te bereiken", doelt hij op het winnen van alle races. "In Boedapest zijn we nog niet eens halverwege. Er is nog een lange weg te gaan, maar tot nu toe klopt het allemaal."

Marko wil daarnaast nog niet te veel weggeven over een eventuele comeback van Daniel Ricciardo. De Australiër wordt genoemd als eventuele vervanger van Perez bij Red Bull, maar zou in feite ook bij AlphaTauri kunnen instappen. Hij mag deze week in de RB19 stappen voor de Pirelli-bandentest op Silverstone. "We kijken naar de bandentests en dan kunnen we praten", blijft Marko kortaf.

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Groot-Brittannië