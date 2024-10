In het constructeurskampioenschap is Red Bull voorbijgestreefd door McLaren, en met de dominante vertoningen van het Britse team is ook de vierde rijderstitel van Max Verstappen in gevaar. Buiten de tegenvallende sportieve prestaties in het tweede deel van het seizoen, heeft het Oostenrijkse team ook naast de baan een aantal klappen flinke gekregen. Zo zijn topontwerper Adrian Newey (Aston Martin), sportief directeur Jonathan Wheatley (Sauber/Audi) en hoofd strategie Will Courtenay (McLaren) weggekaapt bij de nummer twee van het veld. Ook Rob Marshall, hoofd engineering, pakte vorig jaar zijn spullen in en vertrok naar de huidige leider van het kampioenschap.

Duidelijk is dat het crisis is binnen het team van Verstappen, dat de vorige twee jaar de Formule 1 domineerde. Jos Verstappen haalde vorige week uit en zei: “Dit is waar ik voor gewaarschuwd heb. Te veel mensen vertrekken nu”, aldus de vader van de drievoudig wereldkampioen. Red Bulls topadviseur Helmut Marko bagatelliseert de uitspraken van Verstappen sr. tijdens een interview met Motorsport.com's zusteruitgave Formel1.de. De Oostenrijker wordt gevraagd of de machtsstrijd tussen teambaas Christian Horner en hemzelf ten grondslag ligt aan recente ontwikkelingen, waarop hij antwoordt: “Ik denk dat het enkel natuurlijk is dat mensen verleid worden als je zo succesvol bent geweest.” Marko legt uit dat Courtenay een stuk lucratievere deal aangeboden kreeg door de concurrent, alsmede een betere positie binnen het team. “Dat was ook het geval bij de meeste mensen die je noemde”, verwijst hij naar de andere topmannen die hun geluk elders zijn gaan beproeven.

Verstappen verleiden tot een langer verblijf

Volgens Marko is er maar één logische naam om Courtenay te vervangen, en dat is strategie-engineer Hannah Schmitz. Verder is het zaak dat Red Bull orde op zaken stelt, anders riskeert het team een nog groter verlies: Max Verstappen. “We moeten samenwerken en ervoor zorgen dat dit jaar het kampioenschap gewonnen wordt en succesvolle auto’s bouwen voor het volgende jaar en het jaar daarna. Dat is de basis om Max Verstappen binnenboord te houden”, benadrukt de 81-jarige man uit Graz.

Jos Verstappen, Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Foto door: Red Bull Content Pool

De concurrentie zou Verstappen maar al te graag oppikken. Mercedes heeft een tijd geflirt met de Nederlander, maar koos uit eindelijk voor 18-jarig toptalent Kimi Antonelli. Ook Aston Martin heeft interesse in de diensten van de 61-voudig Grand Prix-winnaar, waar de wereldkampioen wederom samen zou komen te werken met Newey.

Het grootste verlies van het team uit Milton Keynes is vooralsnog de Britse ingenieur. Newey heeft bakken aan ervaring in de F1, en wordt gezien als het meesterbrein achter de successen van de Oostenrijkse formatie. De vraag is of Newey het zinkende schip had kunnen redden. Marko houdt vertrouwen in de rest van zijn team. “Dat is een illusionaire, retorische vraag”, meent de adviseur. “We hebben een divers team. Ze moeten en zullen dit oplossen.”

Een nieuwe windtunnel is onderweg en moet het team meer middelen geven om de concurrentiestrijd aan te gaan. “Een modernere windtunnel zou helpen. Onze windtunnel is naoorlogs model dat gebouwd is door het Britse leger. We zijn absoluut niet meer up to date. Ik hoop dat onze nieuwe windtunnel in 2026 in gebruik genomen kan worden”, aldus Marko.