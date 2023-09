Hoewel Sergio Perez dankzij zijn contract tot en met 2024 zeker is van zijn Red Bull-zitje, zijn er dit jaar veel geruchten geweest over de toekomst van de Mexicaan. Onlangs benadrukte Red Bull-teambaas Christian Horner wel dat Perez in 2024 voor Red Bull rijdt, al zou Red Bull-adviseur Helmut Marko al snel een alternatief weten: Lando Norris. Max Verstappen gaf aan dat hij zo'n samenwerking met Norris wel ziet zitten en Marko is het eens met zijn coureur.

"Perez is niet constant en niet altijd geconcentreerd", merkt Marko op in Sport & Talk van Servus TV. De Oostenrijker weet dat Perez tot en met 2024 een contract heeft bij Red Bull terwijl Norris nog tot en met 2025 vastligt bij McLaren. "Helaas zo lang", baalt Marko, aangezien de Brit dan 'een kandidaat voor ons zou zijn'. Red Bull voerde eerder al gesprekken met Norris, maar die verkoos een avontuur bij McLaren. "We waren het al eens met Toro Rosso totdat zijn manager zich realiseerde dat er een optie in het contract met McLaren zat. Qua jeugdigheid en snelheid zou hij heel goed bij ons passen. Sergio daarentegen is al over de 30 en krijgt zijn vierde kind. Hij heeft dus ook andere interesses, dus je moet afwachten wat er daarna gebeurt."

Het klinkt alsof er op de achtergrond gesprekken gaande zijn, maar Marko wil daar niet te veel op in gaan. Wel weet hij dat, als Norris Perez eventueel zou vervangen, hij voor een lastige uitdaging komt te staan. "Aan de ene kant is het Red Bull-zitje een van de meest gewilde zitjes, aan de andere kant heb je dan Max Verstappen als tegenstander. Je hebt een zeer sterke persoonlijkheid nodig en je moet mentaal ongelofelijk sterk zijn. Perez is nu al degene die dat van alle coureurs in de afgelopen jaren het beste heeft gedaan en ook overwinningen heeft gepakt", aldus de Red Bull-adviseur.

Zelf gaf Norris in Italië aan dat hij een toekomst als teamgenoot van Verstappen wel ziet zitten. "Dat is zeker iets waar ik in de toekomst voor open zou staan. Max is waarschijnlijk een van de beste coureurs in de geschiedenis van de Formule 1", vertelde de Brit. Hij kon daarbij een grap niet laten: "Ik heb hem al uitgenodigd bij McLaren, dus hij is altijd welkom."