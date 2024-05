Marko: Auto Max Verstappen springt als een kangoeroe, Leclerc favoriet

Helmut Marko wees Charles Leclerc tijdens de mediadag in Monaco aan als de te kloppen man en ziet die voorspelling kracht bijgezet door de vrijdagse trainingen in het prinsdom. Max Verstappen moest daarin genoegen nemen met P11 en P4, al voegt Marko toe dat Red Bull met minder agressieve motorstanden heeft gereden dan de concurrentie. "Mijn conclusie van de dag is dat we een stap hebben gezet na de eerste vrije training", begint Marko zijn terugblik met Motorsport.com. "We hebben nog niet de meest agressieve motorstanden gebruikt. Ik denk dat we het tweede team zijn achter Leclerc. Leclerc is voor mij de grote favoriet, hij was iedere ronde vooraan te vinden met zo'n drie tot vijf tienden voorsprong." Gevraagd in hoeverre die achterstand van Verstappen in de motorstanden zit, vervolgt de topadviseur: "Het zijn beide dingen, de motorstanden en de handling van de auto."

Wat betreft dat laatste liet Verstappen via de boordradio al weten dat de auto door de smalle straten van Monaco aan het springen was 'als een kangoeroe'. Het zijn woorden die Marko herhaalt en waar hij aan toevoegt: "Het belangrijkste is dat we een manier vinden waarop de auto niet meer zo springt, zonder dat we aerodynamisch dingen gaan verliezen. Met een volle tank sprong Max al wat minder in de rondte, dus hopelijk geeft dat ons een goede richting om in te werken voor morgen." Waar Marko het heeft over 'volle tanks' heeft, benadrukt hij dat de snelheid toen best in orde was, al weet de 80-jarige Oostenrijker ook dat in Monaco alles om de kwalificatie draait. "Onze long run was erg goed, maar dat helpt niet als je hier niet vooraan start. Ik hoop in ieder geval dat die lange run ons helpt bij het oplossen van het probleem."

Dat laatste is volgens Marko ook nodig om zaterdag mee te kunnen doen voor de prestigieuze pole in Monte-Carlo. Gevraagd of een speciale derde sector zoals Verstappen die vorig jaar uit de mouw schudde de boel nu ook kan redden of dat de auto daar momenteel nog niet goed genoeg voor is, luidt het antwoord: "Met de auto die we nu hebben, dan is dat niet voldoende. We moeten de auto zeker nog verbeteren, anders is de Max-factor op zichzelf niet genoeg." Teamgenoot Sergio Pérez moest vandaag genoegen nemen met P8 en liep in Imola Q3 nog mis, maar Marko vreest niet voor een herhaling van zetten op het stratencircuit: "Hij was maar twee tienden langzamer dan Max en bovendien reed ook hij niet met het volledige vermogen van de motor. We moeten met beide auto's wel in Q3 kunnen komen." Het tweede Red Bull-team verwacht Marko afsluitend niet in die beslissende kwalificatiesessie. "Yuki is zoals gewoonlijk weer snel en constant, maar ik denk dat het voor hen moeilijk wordt om Q3 te halen."