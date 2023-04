Marko: Amicaal gesprek leidde tot aanstaand vertrek Franz Tost

Woensdag bracht AlphaTauri naar buiten dat er veranderingen doorgevoerd gaan worden in het management van het team. Teambaas Franz Tost treedt eind 2023 terug, nadat hij eind 2005 in dienst trad bij het kleine Italiaanse team. De opvolging van de Oostenrijker is inmiddels ook geregeld: Peter Bayer wordt aangesteld als de nieuwe CEO van de F1-renstal, terwijl Laurent Mekies wordt opgepikt bij Ferrari en in een later stadium aansluit als de nieuwe teambaas.

Voor velen kwam de aankondiging van Tosts vertrek relatief onverwachts, hoewel hij zelf recent al aangaf dat hij zichzelf niet tot zijn zeventigste verjaardag in F1 zag werken. Voor Helmut Marko was het echter geen verrassing, aangezien hij zelf aanwezig was bij het gesprek waarin het een en ander beklonken werd. "Het was een amicaal gesprek in Hangar-7 met Oliver Mintzlaff (het nieuwe hoofd sportactiviteiten van Red Bull) en mijzelf, waar ook Franz Tost bij aanwezig was", vertelt Marko bij OE24.at over hoe het vertrek van Tost tot stand is gekomen. "Tost blijft tot het einde van het jaar, daarna verandert zijn functie in een adviserende rol."

Zelf niet bezig met vertrek uit F1

De 67-jarige Tost vertrekt eind dit jaar dus ruim voor zijn zeventigste verjaardag uit de Formule 1. Wie nog altijd geen aanstalten maakt om de sport te verlaten, is Marko. De advisieur van Red Bull viert donderdag zijn 80ste verjaardag, maar hij is er dit weekend in Azerbeidzjan gewoon weer bij. De man uit Graz stelt dat hij op dit moment nog niet bezig is om zijn afscheid te plannen. "Voorlopig is dat echt nog niet aan de orde. Laten we eerst het WK maar winnen, dan kijken we daarna verder."

Recent werd Sebastian Vettel nog genoemd als een mogelijke opvolger van Marko, mocht de Oostenrijker besluiten dat hij zijn taken als hoofd van het opleidingsprogramma van Red Bull neerlegt. En hoewel Marko zelf dus niet van plan is om te vertrekken, lijkt hij er ook niet in te geloven dat de viervoudig wereldkampioen daar oren naar heeft. "Dat is onzin en voor mij iets nieuws. Voor zover ik weet zit Sebastian momenteel nog in een fase van zelfontdekking. Ik kan me moeilijk voorstellen dat Sebastian weer meer wil werken en naar iedere race wil reizen."