Marko over Alpine F1-incident: "Moeilijk om hard in te grijpen"

Hoewel veel aandacht uitging naar de crash tussen Sergio Pérez en Kevin Magnussen in de openingsronde van de Grand Prix van Monaco, was een andere clash misschien nog wel opvallender. Esteban Ocon probeerde namelijk teamgenoot Pierre Gasly in bocht 8 in te halen, maar die poging liep heel slecht af. Er was weinig ruimte en via de binnenkant knalde Ocon tegen de Alpine van zijn teamgenoot, om vervolgens door het contact zelf even door de lucht te vliegen. Het gevolg: Ocon kon al uitstappen terwijl Gasly met de nodige schade zijn weg moest vervolgen.

Het leidde tot enkele scherpe opmerkingen vanuit Alpine en Gasly. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft zelf ook al eens dit soort scenario's meegemaakt. In 2010 kwamen Sebastian Vettel en Mark Webber met elkaar in contact in de strijd om de zege in Turkije terwijl Max Verstappen en Daniel Ricciardo elkaar uitschakelden in de Grand Prix van Azerbeidzjan van 2018. "In beide gevallen hebben we beide coureurs naar kantoor geroepen en het openlijk met ze besproken, waarbij we ze duidelijk hebben gemaakt dat dergelijke botsingen met teamgenoten simpelweg niet acceptabel zijn", schrijft Marko in zijn column voor Speedweek.com. "Ricciardo verliet ons vervolgens aan het einde van het seizoen en we hadden geen last meer van dit soort incidenten met Webber: ze accepteerden dat dit onaanvaardbaar was."

Alpine-teambaas Bruno Famin haalde na de race hard uit naar Ocon, die hij als duidelijke schuldige aanwees. "Dit zijn treurige incidenten, het is precies wat we niet wilden zien. De dive van Esteban was compleet buiten proportie. Er komen consequenties. We gaan drastisch ingrijpen", zei de Fransman. Bronnen hebben aan Motorsport.com gesuggereerd dat het daarbij kan gaan om financiële boetes als er een nieuwe aanrijding is, teamorders opleggen waardoor elkaar inhalen streng verboden is of zelfs een verregaande maatregel in de vorm van een coureurswissel.

Volgens Marko zit Alpine hoe dan ook in een lastig parket. "Het is moeilijk om in zo'n geval maatregelen te nemen, omdat je dan duidelijk opzet moet kunnen bewijzen - en dat is niet het geval", stelt de Oostenrijker. "De coureur zegt dan dat hij het verkeerd heeft ingeschat, waardoor er geen sprake meer is van opzet. Het probleem met Alpine is echter dat het niet de eerste keer was, en ik denk dat dat het nog moeilijker maakt."