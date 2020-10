Marko: Albon mist consistentie die nodig is in strijd om titels

In zijn eerste volledige seizoen bij Red Bull Racing heeft Alexander Albon het zwaar naast teamgenoot Max Verstappen. Hij stond op Mugello weliswaar voor het eerst op het podium, maar het daarmee opgebouwde krediet lijkt hij met magere optredens in Rusland en op de Nürburgring alweer verspeeld te hebben. Opvallend genoeg stelde Marko na afloop van de Grand Prix van de Eifel dat Albon daar juist een prima race had afgewerkt, iets wat hij bij Sky Deutschland herhaalt. “In de kwalificatie stond hij dichter bij Max”, zag Marko, die dat deels toeschrijft aan de ontwikkeling van de RB16. De auto is daardoor voorspelbaarder en minder instabiel geworden.

“Hij moest daarna vroeg naar de pits komen omdat hij zijn banden had geblokkeerd. Daarna werkte hij zich met goede rondetijden weer door het veld”, vervolgt Marko. De 77-jarige Oostenrijker lijkt echter nog niet geheel overtuigd van Albon, want hij stelt wel een aantal voorwaarden aan een langer verblijf van de Britse Thai bij Red Bull. “Ik heb al eens gezegd: als het Albon lukt om zich verder te ontwikkelen en hij zich consistent verbetert, dan is hij een kandidaat voor onze auto in 2021.”

'Albon verliest te veel in één of twee bochten'

Waar het volgens Marko aan schort bij Albon, is consistentie. Eerder gaf hij al toe dat hij de meeste coureurs niet binnen drie tienden van een seconde van Verstappen kunnen komen en dat verwacht hij dan ook niet van Albon, maar voor het constructeurskampioenschap moet Albon wel consistenter gaan presteren. “Momenteel hebben we geen problemen in het constructeurskampioenschap, omdat we soeverein zijn met Max”, zei Marko. “En in de strijd achter ons pakken Renault, McLaren en Racing Point punten van elkaar af. Onze tweede plaats komt daardoor niet in gevaar. In dat licht bezien hoeven we dit jaar dus niet per se te handelen. Maar als we volgend jaar om de titel willen strijden, hebben we regelmaat nodig.”

Marko benadrukt overigens dat Albon niet veel onder doet voor Verstappen. “In de snelle bochten staat Albon op gelijke voet met Max. Dat zien jullie niet, maar wij wel via de telemetrie”, zei hij voordat hij het verschil tussen de coureurs belicht. “Hij heeft vaak slechts één, twee bochten waarin hij onevenredig veel tijd verliest. En dan komen we weer bij consistentie. Als je niet weet waarom dat gebeurt, dan is dat een onzekerheidsfactor die wij ons niet kunnen veroorloven als we om het wereldkampioenschap willen strijden.”

Mochten Red Bull en Marko de conclusie trekken dat Albon niet geschikt is als secondant in de jacht op wereldtitels, dan moet Red Bull waarschijnlijk op zoek naar talent buiten het eigen opleidingsprogramma. “We hebben ons eigen programma, maar momenteel hebben we slechts één kandidaat voor een F1-zitje. Dat is Yuki Tsunoda. Hij staat op de planning voor AlphaTauri, maar moet de punten voor de superlicentie nog behalen”, geeft Marko nog een sterke hint naar een aanstaand F1-debuut van de Japanner. “Als Albon niet aan de verwachtingen voldoet, moeten we buiten ons eigen kader kijken. En dan komen we uit bij [Sergio] Perez of Nico Hülkenberg.”

