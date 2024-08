Marko: Alarmerend resultaat voor Red Bull, zo zijn beide kampioenschappen in gevaar

De Dutch Grand Prix is uitgedraaid op een enorme machtsvertoning van Lando Norris en McLaren. De Brit trok met 22.8 seconden voorsprong aan het langste eind, hetgeen een enorme ommekeer markeert sinds de seizoensopener in Bahrein. Toen won Max Verstappen nog met 25.1 tellen marge op de eerste non-Red Bull-coureur, terwijl Lando Norris in de woestijn maar liefst 48.8 seconden toegaf. Het is een ongekende ommekeer en dat is ook Helmut Marko niet ontgaan. "Het is een alarmerend resultaat, vooral als je kijkt naar de snelste raceronde van Lando Norris. In de laatste ronde reed hij zonder DRS nog even 1.13.8 op oude banden... Zoals Max voor de zomerstop al zei, moet het team harder werken en verbeteringen vinden", aldus de Oostenrijker tijdens een exclusief gesprek met Motorsport.com in de paddock.

Zorgen om beide wereldtitels

"Op deze manier zijn zelfs de kampioenschappen in gevaar." Gevraagd of Marko daarmee doelt op de constructeurstitel of ook op het rijderskampioenschap voor Verstappen, luidt het antwoord: "Beide." Volgens Marko is de takenlijst bij Red Bull Racing uitgebreid. Er zijn updates nodig, maar ook een beter begrip om een fatsoenlijke balans te kunnen vinden. "Allebei, het gaat hand in hand. Met een betere balans hebben de coureurs meer vertrouwen in de auto en is de bandenslijtage minder. Updates moeten een echte verbetering opleveren, niet alleen theoretisch, maar ook op de baan afgaande op de rondetijden."

Het resultaat in Zandvoort is wellicht wel verwacht, maar de achterstand op Norris komt als een onaangename verrassing voor Marko, zeker nadat Verstappen de leiding greep bij de start en de fans op de tribunes hoop gaf. "Die hoop hadden wij ook. We dachten 'als we de leiding pakken bij de start, dan kunnen we deze race winnen'. Het gekke was dat Piastri bijna net zo snel was als Norris, maar toen hij eenmaal achter Leclerc kwam, was het ineens over. Maar toen Lando achter Max kwam, ging hij er zo voorbij en liep hij meteen weg. Ik weet niet precies hoe dat kan, maar het belangrijkste was dat onze bandenslijtage veel slechter was dan die van McLaren. Er viel niets te doen." Naast de pure snelheid kijkt Marko ook naar de gekozen afstelling voor de Dutch Grand Prix. "Max reed met meer vleugel dan Checo. In de tweede stint was Checo zelfs sneller dan Max, waardoor dat misschien ook niet de juiste keuze is gebleken. We kwamen topsnelheid tekort en hadden daar geen voordeel van qua bandenmanagement."

Marko wijst naar correlatie, snel updates nodig

Het betekent dat er volop werk aan de winkel is in Milton Keynes. "Dat is duidelijk. De dingen die McLaren heeft geïntroduceerd, werken allemaal erg goed. Wij hebben ook wel updates geïntroduceerd, maar die laten qua rondetijden in het echt niet dezelfde resultaten zien als in de simulator", duidt Marko niet voor het eerst op de correlatie. Er zijn in ieder geval werkende updates nodig en snel ook. "We hebben veel ideeën. Tijdens de zomerstop konden we niks doen, maar we moeten wel iets gaan doen." Gevraagd wanneer de updates volgen, sluit Marko af: Ik denk dat we iedere race met iets moeten komen, maar het gaat ook om een beter begrip van de auto. Dit circuit en deze temperaturen lagen McLaren erg goed, maar het was een dramatische tweede plek."