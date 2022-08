Marko snapt afscheid Vettel: “Denk dat het definitief is”

Helmut Marko en Sebastian Vettel vierden in het begin van het vorige decennium samen grote successen met Red Bull Racing. De Duitser kroonde zich in 2010, 2011, 2012 en 2013 tot wereldkampioen en had daarmee ook een groot aandeel in de constructeurstitels van Red Bull in deze jaren. Vettel verruilde Red Bull per 2015 voor Ferrari, maar hield na zijn vertrek naar Maranello wel goed contact met Marko. Zo ook voor het moment dat de 35-jarige coureur uit Heppenheim - inmiddels in dienst van Aston Martin - zijn afscheid wereldkundig maakte in aanloop naar de Grand Prix van Hongarije.

Op de vraag van onze Duitse collega’s van Motorsport-Total.com of hij een telefoontje van Vettel heeft gehad over diens pensioen, antwoordt Marko: “Vettel schrijft de laatste tijd brieven. Met de hand. Ik ben de trotse eigenaar van zo’n brief.” Het Red Bull-kopstuk toont begrip voor de keuze van Vettel om na dit seizoen te vertrekken uit de Formule 1. “Hij zit niet in een competitieve auto en ik denk dat hij ook geen perspectief ziet om volgend jaar regelmatig op het podium te eindigen. En in de topteams is geen ruimte.”

Maar het gaat niet alleen om het sportieve plaatje, vertelt Marko. “Hij wil zijn kinderen zien opgroeien. Ik vind zijn statement op Instagram heel goed. Hij heeft andere prioriteiten en een ander wereldbeeld. Dan is het niet goed voor je om voor een team te rijden dat wordt gesponsord door een Arabische oliemaatschappij. Aston Martin is een luxueus merk met acht- en twaalfcilinders. Dat is niet geloofwaardig en dan is stoppen een logisch gevolg. Ik weet zeker dat hij nu meer aandacht gaat besteden aan de milieuproblematiek.” Marko verwacht dan ook geen terugkeer van Vettel in de Formule 1. “Nee, ik denk dat dit definitief is.”

Aangezien Vettel jarenlang bij Red Bull heeft gereden en in zijn jeugd al werd gesponsord door de energiedrankenfabrikant, kennen Marko en hij elkaar goed. Wat weet Marko nog van zijn eerste ontmoeting met de coureur? “Hij was een onopvallende jongen, met een halve kilo ijzer in de mond. Volgens mij was het in de Formule BMW in Duitsland, waar hij voor een Duits team reed. Hij won achttien van de twintig races, maar baalde enorm dat hij ze niet allemaal had gewonnen. Toen zagen we dat hij speciaal is, alleen had hij een stortvloed aan contracten. Zijn vader tekende alles waar hij een paar Duitse Mark voor kon krijgen. Het heeft even geduurd voordat we dat allemaal hadden opgelost.”

