Marko: "Gaf Vettel het advies om een jaar pauze van F1 te nemen"

Nog voor aanvang van het Formule 1-seizoen 2020 werd Sebastian Vettel aan de kant geschoven door Ferrari. Althans: het aflopende contract wordt niet verlengd. De viervoudig wereldkampioen werd in Maranello lange tijd als vaandeldrager gezien, maar werd afgelopen winter middels een telefoontje van teambaas Mattia Binotto bedankt voor bewezen diensten.

Nadien heeft Vettel contact opgenomen met Helmut Marko, met wie hij ook na zijn Red Bull-tijd steeds goede contacten heeft onderhouden. Het gesprek ging vanzelfsprekend over een mogelijke terugkeer bij de energiedrankengigant, maar ook in z'n algemeen over de toekomstplannen van Vettel. "Ik heb hem toen geadviseerd om een jaar pauze te nemen", doet de 77-jarige man uit Graz tegenover Sport1 uit de doeken.

"In dat geval kon hij zich in de tussentijd weer volledig opladen, om daarna met nieuw elan terug te keren en zich te concentreren op de kansen die 2022 kan bieden." Met die laatste woorden duidt Marko ook op het nieuwe technische reglement, dat vanaf dat jaar van kracht is. "Ik denk namelijk dat er richting 2022 wel enkele cockpits voor hem vrij kunnen komen."

Vettel heeft na lang wikken en wegen echter een andere afweging gemaakt. Hij gaat niet voor een sabbatical, maar heeft zijn lot juist verbonden aan Racing Point - dat volgend jaar als Aston Martin door het leven gaat. "Hij wilde in beeld blijven en denkt bij Aston Martin een aardige kans te maken op podiumplaatsen. Dat is in mijn optiek ook best wel reëel. Maar of hij ook kan winnen? Dat betwijfel ik op basis van die auto. Het afscheid van Ferrari is onwaardig, maar dat hoort blijkbaar bij de Formule 1. Ik hoop dat deze nieuwe richting goed voor hem gaat werken."

Met medewerking van Christian Nimmervoll

