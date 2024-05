Hoewel het al het hele seizoen op de achtergrond broeit bij Red Bull Racing, zijn er tot dusverre weinig echt grote namen vertrokken bij het team. Het voornaamste verlies is dat van topontwerper Adrian Newey. De Britse ingenieur besloot de Oostenrijkse Formule 1-renstal te verlaten en was tijdens de Grand Prix van Miami voor het laatst namens Red Bull op het circuit aanwezig. In gesprek met Motorsport.com legt Red Bull-adviseur Helmut Marko uit dat het vertrek van Newey er hoogstwaarschijnlijk niet was geweest als Red Bull GmbH-topman Dietrich Mateschitz nog zou leven. "Ik denk het niet", antwoordt de Oostenrijker op die vraag.

In de wandelgangen van de Formule 1 werd gefluisterd dat het vertrek te maken had met de onrust rondom de positie van Christian Horner. De teambaas van Red Bull werd begin dit jaar beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, maar na een onderzoek door een advocatenbureau vrijgesproken. Voor het grote publiek werd door de formatie uit Milton Keynes verkondigd dat het intern nog steeds business as usual is, maar Marko geeft toe dat er wel degelijk iets is veranderd bij het team. "Ja", is zijn bevestigende antwoord op de vraag of de sfeer in Milton Keynes sinds afgelopen winter anders is. Maar de conclusie trekken dat dit iets te maken heeft met de situatie rond Horner, wil de Oostenrijker niet.

"Er zijn andere factoren die daar invloed op hebben", aldus Marko die niet vervolgens aanstipt dat de veranderingen bij Red Bull – zoals het vertrek van Newey – meer te maken hebben met het overlijden van Dietrich Mateschitz, twee jaar geleden. "We missen een enorm charismatische leider. Dat zou in andere bedrijven ook wat veranderen", verklaart de adviseur. Of de samenstelling van het management van het team nog hetzelfde zou zijn als Mateschitz nog in leven zou zijn, durft Marko niet te zeggen. "Daar kan ik geen ja of nee op zeggen."