Marko over Newey-geruchten: "Niet het eerste en niet het laatste bod"

Red Bull Racing lijkt in weer iets rustiger vaarwater te zijn terechtgekomen, al wist de Italiaanse tak van Motorsport.com vorige week te melden dat Aston Martin een (vernieuwde) aanbieding zou hebben gedaan om Adrian Newey binnen te halen. De Red Bull-ontwerper heeft zijn sporen meer dan verdiend in de sport en is eveneens afgestudeerd op het grondeffect, dat tegenwoordig van groot belang is in de koningsklasse en dat goed is voor maar liefst zestig procent van de totale hoeveelheid downforce.

Gevraagd of Helmut Marko vreest voor een vertrek van Newey, lacht de Oostenrijker in de paddock. "Dat moet je aan Adrian zelf vragen! Maar Newey is in ieder geval de ontwerper die het meest begeerd is in de paddock. Iedereen wil hem hebben." Het maakt dat Marko een vermeend aanbod weinig verrassend zou vinden. "Het is niet het eerste aanbod en het is waarschijnlijk ook niet het laatste aanbod." Als ter sprake komt hoe groot het verlies van een eventueel vertrek zou zijn, vervolgt Marko het exclusieve interview met Motorsport.com: "Newey verliezen zou natuurlijk een groot nadeel vormen, ook omdat het zou betekenen dat een ander team hem dan krijgt. In dat geval neemt hij niet alleen de kennis mee, maar ook een ongelooflijke schat aan ervaring."

Dat gezegd hebbende moet wel opgemerkt dat de technische kracht van Red Bull Racing verder gaat dan alleen Newey. Zo heeft Max Verstappen donderdag in Suzuka al terecht laten weten dat het een teamprestatie betreft, waarbij de rol van technisch directeur Pierre Waché ook niet mag worden onderschat. "Natuurlijk is de technische afdeling veel meer [dan alleen Newey]. Maar hij is een soort cultfiguur en ook erg belangrijk voor de jonge engineers", vervolgt Marko. "Die jonge engineers komen juist bij het team omdat ze graag met Adrian willen werken. In dat opzicht is het een groot voordeel om Adrian in ons team te hebben."

Aston Martin-teambaas kiest woorden zeer zorgvuldig

Vrijdag is Aston Martin-teambaas Mike Krack eveneens voor het eerst gevraagd naar de berichtgeving, al koos hij zijn woorden in de paddock zeer zorgvuldig. Zo luidde het antwoord op de vraag of Aston Martin 'een astronomisch bod' heeft gedaan op Newey 'nee', maar kan die reactie ook slechts een slimme ontkenning van het woord astronomisch zijn. Gevraagd of er helemaal geen kern van waarheid in de berichtgeving zit, ontwijkt Krack vervolgens zeer vakkundig de vraag. "Ik kan alleen maar zeggen dat we een sterk technisch team hebben. We hebben Dan [Fallows], Tom [McCullough], Luca [Furbatto] en recent ook nog Bob Bell aangetrokken. We zijn blij met wat we op dit moment hebben."