Marko spreekt geruchten over inventieve Red Bull-ophanging tegen

Red Bull maakte een sterke indruk in Bahrein en hoopt op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari de eerste zege van het seizoen te pakken. Een vernieuwde achterwielophanging zou daarbij moeten helpen. Zo heeft de Italiaanse tak van Motorsport.com vernomen dat Red Bull met een systeem rijdt, waardoor de stand van de achterwielen ietwat aan te passen is. Dit moet de stabiliteit in de bochten ten goede komen en de vernieuwde Pirelli-banden langer in leven houden. Meesturende achterwielen zijn logischerwijs verboden in de Formule 1, maar de geruchten willen dat de hoek met aanpassingen aan de flexibiliteit van ophangingsonderdelen, veranderingen aan het differentieel en de elektronica licht aan te passen is in bochten.

Het idee zou op Imola soelaas moeten bieden, al is Helmut Marko glashelder in zijn reactie. "Dat is complete onzin. We hebben tijdens de eerste race in Bahrein trouwens ook al gereden met wat zo'n 'geheime ophanging' zou moeten zijn", laat de Oostenrijker aan het Duitse F1-Insider weten. Zijn verhaal lijkt hout te snijden: de achterwielophanging is door de FIA gehomologeerd, in ieder geval de geometrie daarvan. Dit maakt een verandering gedurende het seizoen zeer onwaarschijnlijk. Marko voegt toe dat de vernieuwde achterwielophanging niet bedoeld is om de stand van de achterwielen licht aan te passen. "Die ophanging is op zich ook niks bijzonders. We moesten alleen een nieuwe ophanging introduceren, eentje die bij de extreem smalle achterkant van de auto past. Die achterkant hebben we weer om de compactere Honda-motor heen gebouwd."

'Verstappen sneller over één ronde, Hamilton profiteert van ervaring'

Los van alle geruchten over een wonderbaarlijke achterwielophanging heeft Marko wel vertrouwen voorafgaand aan de tweede Grand Prix van het seizoen. "Ik weet natuurlijk niet wat Mercedes allemaal ontwikkelt, maar wij vertrouwen grotendeels op het pakket dat we in Bahrein ook al hadden en dat we daar niet optimaal hebben benut." Marko rekent in Imola op een nieuwe tweestrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. "Zij hebben in Bahrein laten zien dat ze een klasse apart vormen. Daar komt verder niemand aan. Ik denk dat Max iets sneller is over één ronde, maar Hamilton heeft het voordeel van zijn ervaring", aldus de 77-jarige man uit Graz. "Vooral in de omgang met de banden valt nog iets te leren. Maar het is fascinerend om die tweestrijd te zien, ik heb ook het gevoel dat Lewis er zelf enorm van geniet. Tegelijkertijd dwingt Max hem om een nog hoger niveau aan te tikken."

