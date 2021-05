Marko rekent met slimme truc op 39.000 F1-fans in Oostenrijk

De Red Bull Ring fungeerde vorig jaar nog als seizoensopener toen de Formule 1 er voor het eerst in de historie twee races achter elkaar organiseerde. Beide races vonden toen plaats achter gesloten deuren, maar dit jaar zullen fans wel weer welkom zijn in de Alpen. Door het wegvallen van de Grand Prix van Canada en diens aanvankelijke vervanger in Turkije zullen er op 27 juni en 4 juli opnieuw twee races worden verreden. Bij beide Grand Prix-weekenden zullen er 39.000 fans welkom zijn op de tribunes, verreweg het hoogste aantal toeschouwers bij een Formule 1-race sinds het uitbreken van de pandemie.

Slimme truc

Helmut Marko, die als adviseur van Red Bull betrokken is bij de races op het thuiscircuit van het energiedrankenmerk, legt in gesprek met onze zusterpublicatie Formel1.de uit hoe het Grand prix-weekend ‘coronaproof’ in goede banen moet worden geleid: “De tribunes hebben allemaal hun eigen in- en uitgang. Dat betekent dat elke tribune een aparte unit is, waardoor de toeschouwers onderling niet met elkaar in contact zullen komen.”

Door de tribunes onder te verdelen in aparte zones weet de Red Bull Ring op een slimme manier te ontsnappen aan de huidige limiet van 3.000 toeschouwers voor buitenevenementen, een maatregel die in Oostenrijk nog zeker tot en met eind juni van kracht zal zijn. De eerste Grand Prix wordt daarmee als het ware opgesplitst in dertien verschillende evenementen, waardoor er in totaal alsnog 39.000 fans kunnen worden toegelaten.

“Red Bull heeft reeds aangetoond wat voor een superorganisatie het is en dat we op een zeer efficiënte manier kunnen organiseren, met testcertificaten, onderzoeken of wat er dan ook wordt voorgeschreven door de autoriteiten of de overheid”, vervolgt Marko. “Ik ga er dan ook van uit dat we een acceptabele hoeveelheid toeschouwers zullen hebben.”

Niet alleen voor de Formule 1 en Red Bull, ook Oostenrijk zelf is vanzelfsprekend gebaat bij een succesvol verloop van beide races: "Dit is een zeer prestigieus en belangrijk evenement voor Oostenrijk”, aldus bondskanselier Sebastian Kurz. “Het gebied in Spielberg is groot genoeg en we zullen er zeker een oplossing voor vinden, hoe de veiligheidsstandaarden aan de ene kant in acht kunnen worden genomen en hoe we aan de andere kant ook een gedegen evenement kunnen organiseren. Het vergt ook het nodige gezond verstand van de politiek, maar gezien de grootte van het terrein en de goede plannen van de organisatoren, heb ik er veel vertrouwen in.”

Vliegverbod baart Marko nog geen zorgen

Over het feit dat Oostenrijk deze week directe vluchten uit Groot-Brittannië heeft verboden vanwege de Indische mutatie van het coronavirus ligt Marko niet wakker: "We hebben nog even te gaan tot de races”, aldus de Oostenrijker, die zelf deze week zijn tweede AstraZeneca-prik heeft mogen ontvangen. Marko verwacht dat het probleem “tegen die tijd is opgelost”.

Wil jij er dit jaar bij zijn in Oostenrijk? Boek dan snel je tickets!