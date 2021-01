Red Bull wil Mercedes uitdagen in 2021: “Geen eenmansteam meer”

Het afgelopen F1-seizoen verliep voor Red Bull Racing niet zoals gehoopt. Daar waar de renstal hoopte zich in de titelstrijd te kunnen mengen, moest het lijdzaam toezien hoe Mercedes zeker in de eerste fase van het jaar domineerde. Zoals inmiddels gebruikelijk herstelde Red Bull zich enigszins in de tweede helft en werd het seizoen afgesloten met een overwinning van Max Verstappen in Abu Dhabi, maar daar verbindt Marko niet veel waarde aan. “We zijn niet zo naïef dat we geloven dat Abu Dhabi de huidige posities gaat bepalen voor 2021”, geeft de Oostenrijker toe in gesprek met RTL Duitsland.

Dat neemt echter niet weg dat Red Bull met ambities aan 2021 begint. “We willen een serieuze uitdager van Mercedes zijn”, erkent Marko dan ook. De eerste tekenen zijn volgens hem goed: “We krijgen positieve data van Honda die verbeterde prestaties laten zien. Ook ons chassis is deze winter verder ontwikkeld.” Dat moet ervoor zorgen dat de start van het nieuwe seizoen beter verloopt dan de afgelopen jaren. Daarnaast moet ook de komst van Sergio Perez helpen, benadrukt Marko. “We hebben nu een coureur die in de buurt zal zitten van Max, waardoor we niet langer een eenmansteam zijn. Er is alles aan gedaan om onze zwakke plekken te elimineren.”

Ferrari strijdt om derde plek in titelstrijd

Voor Ferrari geldt in zekere zin hetzelfde, want het team scoorde in 2020 het slechtste resultaat in het kampioenschap voor constructeurs sinds 1980. Charles Leclerc en Sebastian Vettel worstelden zich in de SF1000 naar de zesde plek in de titelstrijd en dat was voor een groot deel te wijten aan de krachtbron van de renstal. Als gevolg van de technische richtlijnen die de FIA eind 2019 uitvaardigde verloor Ferrari een klap vermogen en dat wist men voor de start van 2020 niet te herstellen. Inmiddels heeft het Italiaanse team de verwachting uitgesproken dat de nieuwe krachtbron voor 2021 een forse stap vooruit is en dat men zichzelf een derde plek bij de constructeurs ten doel stelt.

Dat is een doelstelling die Marko als realistisch beschouwt. De 77-jarige adviseur van Red Bull Racing verwacht wel dat zijn eigen renstal en Mercedes buiten bereik blijven. “Zoals je hoort hebben ze op motorisch vlak een significante stap vooruit gezet. Ik denk dat ze over de shock van vorig jaar zijn, toen ze vijftig pk minder hadden”, vertelde hij. “Nu zijn ze weer gemotiveerd. Het zat niet lekker meer tussen Vettel en de leiding van het team. De kans dat ze meestrijden om de derde plek in het kampioenschap voor constructeurs is zeker aanwezig.”