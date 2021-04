Red Bull Racing is in het Formule 1-seizoen 2021 beter uit de startblokken geschoten dan in de voorbije jaargangen. Die sterke start vergroot de hoop op een echte titelstrijd bij het team uit Milton Keynes, al zitten daar nog wel enkele haken en ogen aan. Zo moeten alle F1-teams op een bepaald moment de knoop doorhakken: wanneer wordt de doorontwikkeling van de 2021-auto op een laag pitje gezet en gaat de aandacht grotendeels uit naar de creatie voor 2022, wanneer het grondeffect terugkeert in de Formule 1.

Huzarenstukje nodig voor titel in 2021 en vliegende start in 2022

Door het budgetplafond en het aero handicap systeem - waarbij topteams minder tijd in de windtunnel krijgen dan mindere goden - wordt het nog lastiger om een goede balans te vinden. "Maar dat heb ik meteen gezegd", reageert Marko tijdens een exclusief video-interview met Formel1.de - de Duitse tak van Motorsport.com. "Ik heb vanaf het begin al gezegd dat 2021 ons lastigste seizoen wordt sinds we meedoen aan de Formule 1. Om te beginnen door het budgetplafond waar wij als groot team door worden geraakt en ten tweede doordat wij dit jaar een kans zien om wereldkampioen te worden." Marko heeft zijn zinnen gezet op de eerste Red Bull-titel sinds 2013 en de eerste in het hybride tijdperk.

"Dit betekent dat we er alles aan moeten doen om dit jaar kampioen te worden, zonder 2022 uit het oog te verliezen. We moeten beide dingen eigenlijk tegelijk doen, maar dat is lastig. Het zal een huzarenstukje worden om beide projecten succesvol te maken." Dat begint zoals gezegd met dit jaar, waarin Red Bull Mercedes op ieder circuit het vuur na aan de schenen wil leggen. "Ik geloof dat we met het pakket dat we nu hebben, een goed chassis dat overal prima op reageert en een competitieve motor, weer op gelijke hoogte met Mercedes zullen staan in Imola. Maar we weten na Bahrein ook: tegen Mercedes kun je alleen toeslaan als je foutloos bent. Alles moet kloppen. We gaan ervan uit dat de verhoudingen ongeveer zoals in Bahrein zullen zijn, hopelijk met het omgekeerde podium en een overwinning voor Max."

Regels niet primair tegen Mercedes gericht

Waar volgend jaar alles anders is door het grondeffect, lijkt het reglement van dit jaar prima bij Red Bull te passen. Lewis Hamilton heeft zelfs laten optekenen dat de vloer is aangepast om Mercedes 'af te remmen' en teams met een hoge rake (zoals Red Bull) te helpen. "Maar in de tijd dat wij vier keer wereldkampioen zijn geworden, is het reglement ook heel vaak veranderd. Wij hebben toen ook steeds gezegd dat die veranderingen tegen ons gericht waren. Alleen is het hoofddoel ditmaal om snelheid te verliezen. Het verzoek kwam zelfs vanuit Pirelli, vooral om de druk op de banden te verminderen. Dat de aanpassing ons minder hard raakt, is nu nog een klein beetje gissen en lastig te bewijzen. Gezien de enorme voorsprong had Mercedes eerst het betere concept en nu zou ons concept ineens veel beter zijn. Maar ach, zo werkt het ook in deze sport. Je moet je kunnen aanpassen aan een nieuw reglement", sluit Marko af.

