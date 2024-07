Marko is voor 17-jarigen in F1: "We hebben sowieso veel te veel regels"

De FIA heeft het sportieve reglement aangepast om het Formule 1-debuut van 17-jarige coureurs weer mogelijk te maken als ze behalve de leeftijd aan alle overige voorwaarden voldoen. Toen de aanvraag om de regels aan te passen tijdens de Grand Prix van Miami publiekelijk bekend werd, is dat verzoek al snel aan Mercedes-talent Andrea Kimi Antonelli gekoppeld. Het zou Williams en Mercedes immers een kans kunnen bieden om hem versneld te laten debuteren in de koningsklasse, of in ieder geval voor zijn achttiende verjaardag op 25 augustus een vrije training te laten afwerken. Beide teams ontkenden er de ingreep achter te zitten, waarna in de Italiaanse pers de suggestie is gewekt dat Red Bull Racing wellicht op de deur van de FIA heeft geklopt. Het zou het energiedrankenmerk namelijk kunnen helpen om Arvid Lindblad volgend jaar in te zetten tijdens vrije trainingen in de Formule 1.

"Lindblad is momenteel zestien en rijdt in de Formule 3. Wij hebben er niet voor gepusht bij de FIA, maar we zijn wel van mening dat het verkeerd was wat de FIA heeft gedaan nadat Max in de Formule 1 is gekomen", laat Marko tijdens een exclusief interview met Motorsport.com weten. In een gesprek voor het boek Formule Max heeft de 81-jarige Oostenrijker al eerder laten optekenen dat de FIA 'zelfs zo stom is geweest om de regels aan te passen'. Het is een visie die hij anno 2024 nog altijd heeft. "Ja, want Max heeft laten zien dat hij destijds gewoon klaar was voor de Formule 1."

Het systeem dat door de FIA is opgetuigd met superlicentiepunten en een minimumleeftijd acht Marko dan ook nog steeds overbodig. "In de meeste landen kun je tegenwoordig al voor een rijbewijs gaan als je zestien bent. De discussie met Max kwam destijds ook doordat hij nog geen rijbewijs had, maar dit is heel iets anders dan rijden op de openbare weg." Gevraagd of Red Bull dan niet direct heeft gepusht voor het terugdraaien van de regel, maar dat het de aanpassing door de FIA wel steunt, reageert Marko: "Dat is correct, want als iemand er klaar voor is, dan moet hij gewoon een kans in de Formule 1 krijgen. We hebben tegenwoordig sowieso veel te veel regels in F1..."