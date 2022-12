Marko over langere samenwerking met Honda: "Een complexe situatie"

Hoewel de focus overal op het Formule 1-seizoen 2023 ligt, speelt er achter de schermen ook al meer dan genoeg richting 2026. Zoals bekend stapt Audi dan in en gaat het nieuwe motorreglement van de FIA in. Ook voor Red Bull Racing is dat een belangrijk moment. Het team van Max Verstappen en Sergio Perez heeft verschillende opties. Zo is er in Milton Keynes hard gewerkt aan een eigen motorfaciliteit, waarvoor flink is geïnvesteerd en Red Bull ook heeft gewinkeld bij Mercedes.

Vorige week bracht Honda echter naar buiten dat het zich ook heeft ingeschreven voor het nieuwe motorreglement. Het roept de vraag op of beide Red Bull-teams vanaf 2026 niet simpelweg door kunnen gaan met Honda, het merk dat nu ook alle Red Bull-motoren levert. "Nou, dat is een lastige situatie, die ook een voorgeschiedenis heeft. Toen Honda twee jaar geleden het vertrek uit F1 aankondigde, hadden we in eerste instantie helemaal niks. Honda wilde zelfs de huidige motoren niet meer leveren", doet Marko bij Auto, Motor und Sport uit de doeken. "Gaandeweg hebben we dat om kunnen zetten in de samenwerking zoals we die vandaag de dag zien."

"Tegelijkertijd hebben wij onze eigen motorfaciliteit opgezet om de toekomst veilig te stellen. Voor die faciliteit hebben we de nieuwste testbanken en de beste meetapparatuur bij AVL gekocht. Onze motorenafdeling is state-of-the-art en Honda heeft net zoiets staan in Sakura." Marko komt hiermee tot de kern van de zaak. Honda staat erom bekend alles graag in Japan te produceren en weinig uit handen te geven. Maar wat moet er in dat geval gebeuren met de dure motorfaciliteit die Red Bull zelf heeft opgebouwd? Die voorzieningen zijn veel te goed om enkel kant-en-klare Honda-motoren in beheer te nemen. "Als je kijkt wie wat moet doen richting 2026, is dat best moeilijk, ja."

Het compromis waar in eerste instantie over is gesproken, is dat Red Bull de interne verbrandingsmotor zou maken in Milton Keynes en Honda de elektrische componenten. Ook Marko bevestigt dat nu in het openbaar: "Het was de bedoeling dat Honda alleen het elektrische deel van de motor zou doen, maar daar zijn we het nog niet over eens geworden. Maar goed, laten we zien wat er gebeurt. Er wordt binnenkort vast een beslissing genomen", geeft Marko aan dat de deur nog niet helemaal dichtgegooid is. Het Honda-scenario ligt met andere woorden nog op tafel.

Als de gesprekken met Honda op niets uitdraaien, kan Red Bull de motor zelf maken - al dan niet met een partner als Ford of Hyundai. Maar ook daar schuilt een risico in. Zo heeft Red Bull weliswaar veel kennis en middelen in huis, maar is een competitieve F1-motor bouwen zonder de steun van een groot automerk geen sinecure. "Dat is een ongelooflijke uitdaging", erkent Marko. "Maar die wordt deels opgevangen doordat we met onze motorenbaas Ben Hodgkinson een absolute topman in huis hebben. Het team om hen heen, nu al bijna 300 man sterk, bestaat ook uit ervaren motorbouwers. Daarbij gaat het niet alleen om mensen van Mercedes, maar ook van Ferrari, Renault en Cosworth. We hebben een team met ongelooflijk veel ervaring en expertise."

Daarnaast sluit Marko niet uit dat Red Bull voor de elektrische componenten met een automerk in zee gaat. "Als ik de reclames mag geloven, dan bouwt ieder automerk tegenwoordig de allerbeste accu ter wereld. Als je die dingen niet zelf in huis hebt, kun je het aan andere partijen toevertrouwen en samenwerkingen aangaan waarbij we hun knowhow in het raceproject gebruiken."

AlphaTauri een geschikt team voor Honda?

Gevraagd of een andere partner denkbaar is, reageert Marko: "Laten we zien wat er gebeurt." Daarmee impliceert hij dat Honda eerst moet besluiten of het F1 wil doen vanaf 2026 en vervolgens op welke schaal. Als Honda een grotere stempel wil drukken, is er gesproken over AlphaTauri, maar daar reageert Marko sceptisch op: "Als Honda terugkomt, dan hebben ze een topteam nodig. Dat kan AlphaTauri niet zijn, zeker niet als dat team losgekoppeld wordt van ons. Met een andere motor heeft dat team geen synergie meer met ons. Als ik het om mee heen zo hoor wil iedere motorbouwer - dus ook Audi, Renault en ga zo maar door - graag een tweede team hebben. Dan blijft er niet veel meer over voor Honda."

Ook Red Bull zou bij een eigen motorproject graag een tweede formatie hebben. "En niet alleen vanwege economische redenen. Twee teams betekent ook twee keer zoveel informatie. Bij de doorontwikkeling en de betrouwbaarheid is dat een belangrijke factor. Met twee teams kun je problemen veel sneller oplossen."

Video: Een extra F1-update over de inschrijving van Honda en wat die momenteel zegt