Marko vergelijkt huidig F1-seizoen met 2009: "Niet volwassen genoeg"

Hoewel het alweer negen races geleden is dat Max Verstappen een overwinning in de Formule 1 boekte, heeft de Nederlander in de titelstrijd nog altijd een voorsprong van 52 punten op zijn naaste concurrent Lando Norris. Met nog zes Grands Prix en drie sprintraces te gaan lijkt McLaren echter het momentum te pakken te hebben en moet een ommekeer in het individuele kampioenschap niet uitgesloten worden.

De situatie doet volgens Helmut Marko denken aan die van vijftien jaar geleden. In 2009 won Jenson Button met Brawn GP zes van de eerste zeven races, vergelijkbaar met de winnende reeks van Verstappen aan het begin van het huidige seizoen. In de laatste tien Grands Prix van 2009 won Button echter geen enkele race meer en hij eindigde slechts twee keer op het podium. Toch wist de Engelsman op zijn tandvlees de titel te winnen, ondanks een geweldige inhaalrace van Sebastian Vettel en Red Bull.

Nu zijn het Norris en McLaren die aan een inhaalrace bezig zijn en in het constructeursklassement zijn ze Red Bull zelfs al voorbij. "Je kunt de twee [situaties] vergelijken", zei Marko in een interview met het Oostenrijkse oe24 toen hem werd gevraagd naar de parallel tussen 2009 en 2024. "Toen waren we als team nog niet volwassen genoeg om het wereldkampioenschap te winnen. Het is vergelijkbaar met McLaren nu, hoewel ze recent de beste auto hadden en een sterk rijderspaar met Norris en Piastri."

Nu Red Bull duidelijk lijkt te hebben verloren in de ontwikkelingsrace van 2024, richt Marko zich vooral op de factor Verstappen. De Nederlander heeft in het verleden al laten zien dat hij de toenemende druk aan het einde van het seizoen aankan, terwijl McLaren-coureur Norris herhaaldelijk de aandacht op zich wist te vestigen met zijn eigen fouten. "Mentaal en rijtechnisch is hij de beste", aldus Marko over Verstappen. "Norris is zwak bij de start en hij is mentaal ook niet de sterkste. De druk neemt elke race toe, want in werkelijkheid moet hij elke keer winnen om het gat te dichten. Max vindt het makkelijker om te verdedigen. En met Austin en een week later Mexico zijn er nu twee circuits die hem heel goed liggen."

Updates bij Red Bull als keerpunt?

Red Bull had na de Grand Prix van Singapore genoeg tijd om de problemen van de auto grondig te analyseren. In Austin komt er een nieuwe update die de RB20 weer competitiever moet maken. "Er is een zekere opwaartse trend voor ons. Maar ik moet toegeven: We hebben de laatste tijd dezelfde problemen als Ferrari en Mercedes", vervolgde Marko. "De ene keer werkt het en dan weer niet, hoewel we niet weten hoe dat komt. McLaren is constant snel. Maar ze hebben waarschijnlijk te lang gewacht met het maken van een duidelijke keuze voor Norris. Daardoor ligt hij nog steeds ver achter op Max, van wie we hopen dat hij nu een auto heeft waarin hij meer vertrouwen heeft. Onze technici hebben nieuwe onderdelen en zijn optimistisch."

In Austin heeft Red Bull echter de moeilijkheid dat er een sprintrace wordt gehouden. Er is slechts één vrije training en de nieuwe onderdelen zullen meteen moeten werken. Geen eenvoudige opgave, zeker gezien het feit dat Red Bull het dit seizoen op vrijdag vaak mis had met de set-up, wat ze soms op zaterdag 's nachts konden rechtzetten, zoals onlangs in Singapore. "We moeten de auto in de eerste training goed krijgen en dat is de laatste tijd niet echt ons sterke punt geweest", gaf Marko tegen oe24 toe.