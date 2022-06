Nadat er vorig jaar voor het eerst tijdens Grand Prix-weekenden mee geëxperimenteerd werd, komen beelden afkomstig van een viziercamera dit jaar steeds vaker voorbij op tv. Echter, de camera die gebruikt wordt is ontwikkeld in samenwerking met Racing Force Group, het moederbedrijf van helmfabrikant Bell. Het cameraatje - dat een diameter van 8 millimeter heeft, slechts 2,5 gram weegt en op ooghoogte aan de binnenkant van de helm is bevestigd - is vooralsnog dus alleen getest met Bell-helmen. Het zijn ook alleen de coureurs die met dat merk helm rijden, waarvan we dit seizoen beelden vanuit de helm te zien krijgen.

De Formule 1 wil dat vanaf volgend jaar alle coureurs met een viziercamera rijden. Op 26 april maakte de F1-commissie wereldkundig: “De nieuwste generatie helmcamera’s waarmee recentelijk tijdens evenementen is geëxperimenteerd, is een groot succes gebleken. De fans reageren er duidelijk positief op en vinden het een waardevolle toevoeging aan de tv-uitzendingen van de Grands Prix. Een voorstel om de helmcamera voor alle coureurs verplicht te maken vanaf 2023 en het technische reglement daartoe aan te passen, heeft het dan ook unaniem gehaald.” Het betekent dat ook de andere helmfabrikanten in de Formule 1 - Schuberth, Arai en Stilo - aan de slag moeten om het cameraatje veilig in hun helm te kunnen huisvesten.

Schuberth, de helmleverancier van onder andere klassementsleider Max Verstappen, wacht nog op meer informatie aangaande de viziercamera, maar voorziet geen problemen. “We zijn klaar om ermee te gaan testen en verwachten geen problemen”, laat Schuberth in een korte verklaring aan Motorsport.com weten. “We zijn in afwachting van nadere instructies en de materialen, waaronder de camera. De F1, FOM of FIA zullen een gedegen informatieblad moeten laten rondgaan.”

Wie rijdt met welk merk helm tijdens het F1-seizoen 2022?

Schuberth:

Sergio Perez

Mick Schumacher

Max Verstappen

Bell:

Alexander Albon

Fernando Alonso

Pierre Gasly

Zhou Guanyu

Lewis Hamilton

Nicholas Latifi

Charles Leclerc

Kevin Magnussen

Lando Norris

Esteban Ocon

George Russell

Carlos Sainz

Arai:

Daniel Ricciardo

Yuki Tsunoda

Sebastian Vettel

Stilo

Valtteri Bottas

Lance Stroll