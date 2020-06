Helm en overall van Hill levert ruim 36 duizend euro op

Hill doneerde voor FIA’s Race Against Covid een helm en overall die hij droeg tijdens de Australische GP van 1995. De beide items gingen uiteindelijk voor 36.500 euro (33.000 Britse ponden) de deur uit. Het was daarmee het topstuk van de veiling, waarmee de FIA een steentje bij wil dragen aan de bestrijding van het coronavirus. De veiling werd gedaan door RM Sotheby’s, opbrengsten gaan naar het internationale Rode Kruis.

Er gingen verschillende andere stukken onder de hamer tijdens de veiling. Een pakket met daarin een pak, schoenen en wing endplate van Max Verstappen ging voor ruim 25.000 euro de deur uit. Een vergelijkbaar pakket van F1-wereldkampioen Lewis Hamilton, gedoneerd door zijn Mercedes F1-team, bracht meer dan 28.000 euro op. Ferrari stelde voor de veiling het pak van Charles Leclerc beschikbaar dat hij droeg tijdens de Belgische GP van 2019. Voor dat item bleef de teller steken op 27.600 euro.

Ook overalls van andere coureurs waren in trek. Een exemplaar van Sebastian Vettel (inclusief wing endplate) leverde bijna 21.000 euro op, een pak van Fernando Alonso 14.000 euro en een pak van Kimi Raikkonen voor iets meer dan 13.000 euro.

Het duurste item tijdens de veiling was een showversie van de McLaren MP4-24 uit 2009 met een livery van de MP4-31 in 2015.

Met medewerking van Adam Cooper