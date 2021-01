Marko: Onderhandelingen Mercedes-Hamilton "brengen spanning mee"

Hamilton en Mercedes zijn al maanden aan het bakkeleien over een nieuw contract. Deels kan het uitblijven van een handtekening worden verklaard door de extreme tijdsdruk in het afgelopen seizoen en de coronabesmettingen van de 36-jarige Engelsman en recent zijn leidinggevende Toto Wolff. Maar ook de inhoud van het contract zou een rol spelen.

Hamilton zou een driejarig contract met een flink hoger salaris, een deel van de teaminkomsten en een Mercedes-AMG Project One met een prijskaartje van 2,3 miljoen euro eisen. Daar bovenop zou hij een langjarige rol als Mercedes-ambassadeur ambiëren en meer actie van zijn werkgever verwachten op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Mercedes zit echter in z’n maag met het budgetplafond en zou alleen aan de eisen van Hamilton willen voldoen als hij genoegen zou nemen met een eenjarig contract.

Op de achtergrond zou meespelen dat Williams-coureur George Russell een prima alternatief is voor Mercedes. De junior-coureur verving vorig seizoen in Bahrein de door het coronavirus gevelde Hamilton en deed het daar bijzonder goed. Het deed de vraag rijzen waarom Mercedes nog voor langere tijd met Hamilton verder zou willen gaan en niet voor de veel ‘goedkopere’ Russell zou kiezen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff erkende afgelopen weekend tegenover de Oostenrijkse televisie dat “de advocaten hard aan het werk zijn.” Hij draaide de duimschroeven wat verder aan door te stellen dat de tijd begint te dringen en dat er – logischerwijs – voor de Grand Prix van Bahrein op 28 maart aanstaande een handtekening moet worden gezet.

Red Bull-adviseur Marko reageerde bij RTL Deutschland op de moeizame onderhandelingen bij naaste concurrent Mercedes. Hij denkt dat er inmiddels toch iets van onrust doorsijpelt bij het merk met de ster. “Het is nu eind januari, dus het toont wel aan dat de beide partijen het niet met elkaar eens zijn. Het brengt natuurlijk wel wat spanning met zich mee. Maar aan de andere kant hebben we bij Hamilton wel vaker gezien dat wat er ook in zijn omgeving gebeurt, hij altijd levert. Het punt is dat er geen aantrekkelijk alternatief is, dus hij neemt of een sabbatical of hij komt op de een of andere manier met Mercedes tot een overeenkomst. Maar goed, er is wat onrust en we hopen natuurlijk dat dat positief voor ons uitwerkt. Ik hoop dat er een mooie tweestrijd ontstaat tussen Hamilton en Max Verstappen.”