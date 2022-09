In het Formule 1-seizoen van 2010 veranderde een hoop als het gaat om teams in de Formule 1. Na 2009 stopte Toyota met het fabrieksteam. BMW stapte ook uit de sport, en Sauber nam de renstal weer volledig over na vier jaar het partnerteam te zijn geweest. Ook kwamen er drie volledig nieuwe teams. Hispania Racing Team (HRT), het team Virgin van Richard Branson en Team Lotus. Het laatstgenoemde team had geen banden met het originele Lotus, maar had de naamrechten gekocht.

De drie nieuwe teams vormden in 2010 een soort aparte categorie in de Formule 1. De wagens waren lang niet snel genoeg om voor punten te gaan. Wel waren ze onderling redelijk aan elkaar gewaagd. Het zorgde ervoor dat met name Lotus en Virgin vaak enorm hard vochten, om maar een zo hoog mogelijke positie neer te zetten. Voor teams zonder punten telt de hoogst behaalde positie in een seizoen als het gaat om de eindstand in het constructeurskampioenschap.

Lotus had grote ambities in de Formule 1. Het Maleisische bedrijf achter het team wilde zo snel mogelijk stappen maken en haalde prima coureurs binnen. Heikki Kovalainen had twee matige seizoenen bij McLaren achter de rug, maar beschikte wel over genoeg talent om bij een team iets verder naar achteren op de grid goed te presteren. Daarnaast werd Jarno Trulli binnengehaald. De Italiaan kwam over van het gestopte team van Toyota.

Vuur in de hitte van Singapore

Uiteindelijk was het Lotus dat de strijd van de nieuwe teams heeft gewonnen. Een twaalfde plaats van Kovalainen maakte het verschil. Betrouwbaar was de T127 echter allerminst. Dat bleek in de Grand Prix van Singapore. Vlak voor het einde van de race vatte de wagen vlam. Kovalainen stapte uit en twijfelde geen moment. Hij pakte de brandblusser en vocht tegen het vuur. Bekijk bovenaan deze pagina de beelden van een al warme GP, waarbij de temperatuur bij één wagen nog wat verder opliep.