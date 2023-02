“Ik heb anderhalve maand niet kunnen trainen en was niet zo fit als ik graag wilde”, zegt Esteban Ocon tijdens de teampresentatie van Alpine. Hij werd kort na de seizoensfinale in Abu Dhabi ziek. “Maar we hebben samen met het team en mijn coaches gezorgd dat ik weer fit ben. Ik zit nu weer op het niveau van vorig jaar en voel me geweldig. Maar in zo’n korte periode heeft een virus behoorlijk veel macht. Dan moet iedereen pas op de plaats maken, dat is duidelijk.”

Ocon stelt dat hij zich inmiddels weer ‘100 procent’ voelt, maar stelt dat hij zich wel zorgen maakte. “Ik kon wel wat doen, maar mijn cardio ging van het hoogste niveau naar een slakkengang, zo slecht was het”, aldus Ocon. “Ik maakte me best zorgen, maar we hebben alles gedaan om zo goed mogelijk te herstellen en de trainingsarbeid weer aan te zwengelen toen ik me weer beter voelde. Toen herstelde ik ook snel. Maar het zat een lange tijd tegen, toen maakte ik me wel zorgen.”

Inmiddels scoort Ocon in de fysieke tests hoger dan een jaar gleden. “De schrik zat er wel even in toen het niet wegging, het menselijk lichaam is wat dat betreft vreemd. Het is geen machine en we kunnen geen reparaties uitvoeren zoals bij de auto, dat is soms lastig. Maar zo gaat het.”

Ocon wilde zijn trainingsprogramma intensiveren na wat op papier zijn beste Formule 1-seizoen was. Hoewel hij geen podium scoorde, haalde hij meer punten dan ooit tevoren en eindigde hij in het kampioenschap op de achtste plek. Alpine werd vierde bij de constructeurs.