Heeft een verplichte gardening leave nog zin voor F1-teams?

‘Gardening leave’: De informele naam voor de periode tussen het moment dat een teammedewerker stopt met werken voor een team en voordat hij contractueel vrij is om bij een ander team aan de slag te gaan. Teams lassen deze pauze in zodat vertrekkende werknemers geen waardevolle kennis meenemen naar de directe concurrent. Mensen worden vaak gedwongen om de rest van hun contract uit te zitten, ofwel door te werken aan speciale projecten die niet gerelateerd zijn aan het Formule 1-team, ofwel vanuit huis.

In de loop der jaren hebben teams deze periode van gardening leave bij ontslag aanzienlijk verlengd, soms tot meer dan twaalf maanden. Ferrari-tembaas Fred Vasseur contracteerde bijvoorbeeld zijn nieuwe technisch directeur Loic Serra in het voorjaar van 2023, maar hij zal in oktober deze functie pas bekleden. Het gardening leave-systeem werd in leven geroepen omdat teams bang waren belangrijke pionnen uit het personeelsbestand te verliezen. De afgelopen maanden is dit systeem onder druk komen te liggen, en sommigen vragen zich af of het hele systeem niet veranderd moet worden.

Sinds eind 2022 hebben acht van de tien Formule 1-teams een nieuwe teambaas aangenomen, en het is gebruikelijk dat een nieuwe naam aan het roer veranderingen wil doorvoeren in de organisatiestructuur van het team. Dit vertaalt zich in wervingscampagnes die, in de overgrote meerderheid van de gevallen, gericht zijn op het aantrekken van technici en managers van andere teams. Sinds 2023 zijn er honderden ontslagbrieven op de bureaus van de teambazen neergelegd. Een insider van een F1-team zei: "Als we alle mensen die op gardening leave staan bij elkaar zouden zetten, kunnen we een elfde team vormen!"

Afgelopen winter sprak Vasseur over de moeilijkheden waarmee mensen die hun stempel willen drukken op een team worden geconfronteerd. “Je weet dat een nieuwe werknemer twaalf maanden moet wachten voordat hij bij het team kan komen”, zei de Fransman. “Na die periode kunnen ze naar ons kantoor komen, en hun bijdrage is pas zichtbaar in het project van het jaar daarop. Dus vanaf het moment dat je iemand nodig hebt tot het moment dat je de resultaten van hun werk ziet, gaan er twee tot drie jaar voorbij.”

Frederic Vasseur, teambaas en General Manager, Scuderia Ferrari, Gwen Lagrue, Mercedes Driver Development Advisor, Laurent Mekies, teambaas RB F1 Team Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Dit is nu het hoofdpijndossier voor de meeste teams. Hierdoor ontstaat er een soort consensus onder de teambazen, waarmee de deur naar een oplossing op een kier wordt gezet. Volgens bronnen in de paddock is er een idee geopperd voor een gentlemen's agreement om de tijd die personeel moet uitzitten voor gardening leave te verkorten. Er zouden momenteel verschillende belangrijke elementen centraal staan in het debat. Bijvoorbeeld, heeft zo’n lange periode van gardening leave nog wel zin, gezien de evolutie van werkmethoden?

Tijdens de Covid-lockdownperiode zijn er een hoop veranderingen doorgevoerd die thuiswerken makkelijker maken, en de Formule 1-industrie was er zoals gewoonlijk snel bij om de nieuwe technologieën en methoden te omarmen. Thuiswerken heeft veel problemen opgelost, maar per ongeluk ook een nieuwe gecreëerd. Wie kan vandaag de dag namelijk controleren of een professional tijdens de gardening leave-periode geen input levert aan zijn nieuwe werkgever terwijl hij of zij thuis zit? Vroeger was het een vereiste om op locatie te werken, terwijl het tegenwoordig slechts een mooie bijkomstigheid is.

Mes snijdt aan twee kanten

Ook het budgetplafond wordt beïnvloed door deze constructie. Teams zijn namelijk verplicht de vertrekkende werknemers door te betalen tot het verstrijken van de opzegtermijn. Bovendien zijn er mensen die de gardening leave zien als een rem op de algehele ontwikkeling van de Formule 1-wereld. De circulatie van personeel is altijd de belangrijkste manier geweest voor de uitwisseling van informatie, wat ook helpt om het speelveld in de Formule 1 tot op zekere hoogte gelijk te trekken. Tegenwoordig lijkt dit proces te worden vertraagd, mede dankzij het strakke schema waar Formule 1-teams mee werken.

De vraag is of het zin heeft om vast te houden aan dit concept. Teams lijken aan beide kanten te verliezen, maar worden er ook concrete stappen ondernomen om dit systeem te doorbreken? Voorlopig is de stoelendans in F1 drukker dan ooit tevoren, maar het is de vraag of het een onderwerp voor discussie blijft tijdens het teambazenoverleg.