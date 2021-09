Heeft Gasly reden om teleurgesteld te zijn na Red Bull-afwijzing?

In de derde ronde van de Grand Prix van Italië kwam er anderhalve week geleden een einde aan een imposante reeks van het Formule 1-team van AlphaTauri. Pierre Gasly moest de AT02 met problemen in de pits parkeren, terwijl teamgenoot Yuki Tsunoda door remproblemen niet eens had kunnen starten. Daarmee was de eerste nulscore van AlphaTauri dit seizoen uitgerekend in diens thuisrace een feit. Tot aan de Italiaanse Grand Prix was het team de enige renstal die dit jaar nog in alle races punten had gescoord.

Met al die opeenvolgende puntenfinishes kan AlphaTauri dit jaar samen met Alpine en Aston Martin vechten om de vijfde plek in het constructeurskampioenschap. Het overgrote merendeel van het tot dusver gescoorde puntenaantal heeft de renstal uit Faenza te danken aan Gasly, die dit jaar de grote vaandeldrager is van het team van Franz Tost. De Fransman vervult daarmee ook exact de rol die Tost zijn coureur voorafgaand aan het seizoen had toebedeeld. Naast de jonge debutant Tsunoda moet Gasly binnen het team namelijk zorgen voor de ervaring, de constante resultaten en de regelmaat aan puntenfinishes.

De 25-jarige Gasly heeft dit jaar zowel in de races als in de kwalificaties al meerdere malen uit weten te blinken. Zijn derde plek in Azerbeidzjan was het hoogtepunt, maar ook de vierde plaats in Zandvoort was sensationeel. Het is dan ook op zijn minst vreemd te noemen dat de naam van de coureur uit Rouen eigenlijk geen enkele keer is genoemd in het jaarlijks terugkerende silly season van de Formule 1. Er werd simpelweg maar aangenomen dat de Fransman zou blijven zitten waar hij zit en volgend jaar opnieuw uit mag komen voor AlphaTauri. Met een terugkeer naar Red Bull of een overstap naar een andere renstal werd eigenlijk geen moment rekening gehouden. Het was dan ook geen verrassing toen op 7 september bekend werd dat Gasly ook volgend jaar voor het team uit Faenza zal rijden, zeker niet nadat een paar dagen ervoor Sergio Perez al zijn handtekening had gezet onder een nieuw Red Bull-contract voor 2022.

Gasly wil een tweede kans bij Red Bull

Het leidt tot de vraag wat in de toekomst eigenlijk de opties zijn voor Gasly. Iets wat de Fransman zichzelf inmiddels ook al heeft afgevraagd. Hij heeft al vaker hardop geroepen dat hij vindt dat hij een tweede kans verdient bij het team van Red Bull. Zeker na zijn overwinning op Monza een jaar geleden is de honger naar meer overwinningen alleen maar groter geworden. Die honger zal – heel eerlijk – niet worden gestild bij een team als AlphaTauri.

In gesprek met landgenoot Jean Alesi – net als Gasly een enkelvoudig Grand Prix-winnaar in de Formule 1- uitte Gasly onlangs voor de camera’s van Canal+ zijn onvrede: “Met de resultaten die ik dit jaar behaal, draai ik het beste seizoen van alle coureurs bij Toro Rosso en AlphaTauri sinds het team vijftien jaar geleden begon in de Formule 1. En ik word er niet voor beloond”, sprak Gasly. “Het klopt dat dat aan de ene kant wel jammer en een beetje frustrerend is, maar aan de andere kant is het ook zoals het is. Dit soort dingen heb ik niet in eigen hand. Het is helaas niet aan mijzelf.”

Tekst loopt door onder de foto.

Pierre Gasly, AlphaTauri, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: FIA Pool

Die frustratie wordt vooral gevoed door het feit dat Gasly in 2019 door Helmut Marko al na twaalf races te licht werd bevonden als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Fransman werd na de zomerstop vervangen door Alexander Albon, die op zijn beurt afgelopen winter weer plaats moest maken voor de komst van Sergio Perez. Het feit dat de Mexicaan nu al een nieuw contract voor 2022 op zak heeft, doet vermoeden dat de coureur uit Guadalajara wel voldoet aan de verwachtingen van Red Bull. Gasly dacht daar onlangs echter het zijne van: “Als je ziet hoe hij presteert, vooral in Zandvoort waar hij sneuvelt in Q1 en op zondag een ronde achter zijn teamgenoot achtste wordt en tot Driver of The Day wordt uitgeroepen, dan zijn er wel bepaalde zaken die ik niet helemaal begrijp”, sprak Gasly over het functioneren en de contractverlenging van Perez.

Perez heeft op zijn beurt al meerdere malen openlijk toegegeven dat hij het lastig heeft in de RB16B. De wispelturige Red Bull vergt een agressieve rijstijl die Max Verstappen als geen ander beheerst, maar net als Gasly en Albon krijgt ook de meer ervaren Perez het maar moeilijk onder de knie. Een blik op het aantal gescoorde punten spreekt wel duidelijk in het voordeel van Perez. In de eerste twaalf races van 2021 scoorde de Mexicaan 104 punten en een overwinning in Baku. Bij Gasly stond de teller in 2019 op 63 punten toen hij na twaalf races het veld moest ruimen.

Zijn de prestaties van Perez en Gasly met elkaar te vergelijken?

Het is echter niet helemaal eerlijk om de situatie van Gasly te vergelijken met die van Perez. Zo heeft laatstgenoemde dit jaar een auto onder zijn kont die een stuk voorspelbaarder reageert en bovendien ieder weekend in de top-vier hoort te finishen, zo groot is het voordeel van Red Bull en Mercedes dit jaar vergeleken met de rest van het veld. Toen Gasly in 2019 bij Red Bull reed mengde ook het team van Ferrari zich nog in de strijd vooraan, waardoor de Fransman – in theorie – ook meer concurrentie had in de strijd voorin. Een vergelijking met de resultaten van Max Verstappen spreekt bovendien boekdelen. De Limburger vecht dit jaar om de wereldtitel, was in de eerste twaalf races vijf keer de snelste in de kwalificatie en won de helft van de races. Drie keer werd hij tweede, in de overige drie races (Azerbeidzjan, Silverstone en Hongarije) had hij op zijn minst ook kans op een podiumfinish. In 2019 had Verstappen na twaalf races slechts één pole-position, twee overwinningen en nog eens drie andere podiumfinishes gescoord.

Tijdens de bekendmaking van zijn contractverlenging prees Christian Horner de “naadloze” wijze waarop Perez zichzelf had geïntegreerd bij de renstal uit Milton Keynes. Ook werd de Mexicaan bewierookt als teamspeler. Die rol wist hij tijdens de Grand Prix van Frankrijk inderdaad uitstekend te vervullen, het was tevens de enige andere race waar Perez naast zijn zege in Baku nog op het podium is gefinisht dit seizoen. In de overige races heeft Verstappen net als aan Gasly in 2019 maar weinig gehad aan de diensten van de Mexicaan.

Tekst loopt door onder de foto.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Met de nieuwe reglementen van 2022 in aantocht ligt er volgend jaar volgens Perez zelf “een enorme kans” in het verschiet. Alle coureurs starten dan met de nieuwe auto’s namelijk weer vanaf nul, terwijl het wispelturige en grillige karakter van de Red Bull dan (mogelijk) eveneens tot het verleden behoort. Het is mogelijk een nieuwe klap in het gezicht van Gasly, die volgend jaar bij AlphaTauri opnieuw geduldig zijn kansen moet afwachten. 2022 biedt echter ook voor de Fransman de nodige kansen. Als hij ook volgend jaar AlphaTauri aan de hand kan nemen in de competitieve strijd in de middenmoot, heeft hij opnieuw recht van spreken om in 2023 te hopen op een promotie naar Red Bull, of misschien wel naar een ander team als de kans zich voordoet. Daarnaast kan de timing van een terugkeer naar Red Bull in 2023 mogelijk ideaal zijn: de auto is mogelijk wat makkelijker te besturen, terwijl Gasly een stuk ouder en meer ervaren is dan tijdens zijn eerste periode in Milton Keynes.

Geduldig hopen op nieuwe kans in 2023

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft inmiddels zelf al laten weten dat hij een terugkeer van Gasly niet wil uitsluiten. “Hij rijdt op een heel hoog niveau. Hij is nog heel jong en hij verricht goed werk. Voor 2023 hebben we meerdere opties, dus dat is precies wat we willen als je in de situatie zit waarin wij zitten”, aldus Horner.

Als die kans bij Red Bull zich niet aandient, zal het voor Gasly nog een behoorlijke uitdaging worden om zich in de kijker te rijden bij de andere topteams, die vaak al jaren geïnvesteerd hebben in de ontwikkeling van hun eigen talent. Bij AlphaTauri is hij momenteel echter de grote uitblinker en toont hij zich ook aan de andere teams als een teamleider en racewinnaar die consistent kan presteren.

Voor nu is het wellicht frustrerend dat die prestaties niet beloond worden, maar in de nabije toekomst opent het wellicht deuren waar de jonge Fransman zo vurig op hoopt. Tot die tijd kan hij alleen maar zijn best doen, maar dat weet Gasly zelf ook maar al te goed: “Uiteindelijk is het gewoon zoals het is. Ik heb het niet in eigen hand en ik kan me alleen maar focussen op mijn eigen taak en mijn uiterste best blijven doen voor het team en voor mijzelf. Ik weet zeker dat het zich vroeg of laat zal uitbetalen met een kans bij een topteam.”