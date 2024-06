Heeft McLaren nu snelste auto in F1? Norris beantwoordt de vraag voor Verstappen

Op het Circuit de Barcelona-Catalunya heeft Max Verstappen de 61ste overwinning uit zijn Formule 1-carrière behaald, al moest hij er bijzonder hard voor vechten. De Nederlander sloeg bij de start en aan het begin van ronde 3 toe door George Russell te verschalken, twee acties die met de kennis van nu doorslaggevend zijn geweest. De tweede helft van de race leverde namelijk op waar F1-volgers al enige tijd naar uitkeken: een directe vergelijking van Red Bulls en McLarens race pace op een representatief circuit. Het beeld bevestigt wat Verstappen zaterdag ook al concludeerde: de dominante auto is weg.

"Wat moeite met pure snelheid, bandenmanagement niet top"

Sterker nog, doordat Lando Norris zeker aan het einde van de stints veel won, komt na afloop de vraag op of McLaren momenteel over de snelste auto in de Formule 1 beschikt. "Ik kan alleen voor mezelf spreken en zeggen dat wij momenteel wat moeite met de pure snelheid hebben", reageert Verstappen "Bovendien was ons bandenmanagement vandaag niet top. Lando kon in bepaalde bochten meer pushen dan ik, al reed hij natuurlijk ook langer door in de eerste stint. We hebben de uitvoering van de race geoptimaliseerd en ik kan niet zeggen dat we iets verkeerd hebben gedaan, maar we moeten meer performance vinden."

Als Norris niet veel later aan het woord komt, laat hij weten: "Ik kan die vraag die Max net kreeg wel beantwoorden! Wij hadden vandaag duidelijk de snelste auto en ik had moeten winnen. Bij de start heb ik alles verloren. Er zijn heel veel positieve dingen die we mee kunnen nemen na dit weekend, maar dat ene negatieve dingetje heeft me vandaag alles gekost. Zo gaat het soms. Max maakt geen fouten en als je dan zelf een foutje maakt, dan wordt het meteen afgestraft. Ik denk dat Mercedes in Montreal afgetekend de snelste auto had, maar vandaag waren wij dat absoluut."

McLaren heeft grotere stappen gezet met updates

Het sluit aan bij wat Verstappen zaterdag in de paddock aan de Nederlandse pers liet weten. De wereldkampioen vertelde dat hij al meerdere weken moet compenseren voor een auto die enige snelheid mist. Hij concludeerde iedere keer op 101 procent te moeten rijden. Het roept de vraag op of hij tijdens de race opnieuw het gevoel had eigenhandig het verschil te moeten maken. "De marges zijn heel klein en dus bepalen details de uitkomst van een raceweekend. In de race kun je natuurlijk niet zo op de limiet rijden als tijdens de kwalificatie, al is het een feit dat we graag iets beter zouden zijn dan dat we nu zijn", reageert Verstappen op de vraag van Motorsport.com. "Vandaag hebben we als team alles goed gedaan en zelfs dan is het nog krap, alweer. In de laatste races die we hebben gewonnen is dat iedere keer zo geweest. Daardoor moeten we naar alle details kijken en zien wat we beter kunnen doen."

Het geldt des te meer doordat Barcelona als een ideaal testcircuit geldt en dus best representatief is. Verstappen heeft er de afgelopen drie edities gewonnen, al nuanceert hij dat het een goede baan voor Red Bull zou zijn. "Eigenlijk zijn we hier maar één jaar echt het snelste team geweest. In 2022 waren we hier bijvoorbeeld niet het snelste team, want toen was Ferrari heel sterk. Vorig jaar waren we goed, maar in mijn optiek was Mercedes in die fase van het seizoen ook best sterk. Dit is een prima baan voor ons, maar niet bijzonder goed. Ik wist vooraf al dat het vandaag close zou worden. McLaren heeft gewoon heel goed werk verricht. Ze hebben updates op de auto gezet en die lijken allemaal te werken. Wij hebben ook wel wat nieuwe dingen geïntroduceerd, maar die leveren niet zoveel op als bij hen. Daardoor is het nu aan ons om nu weer meer te reageren en vooraan te komen. Zeker vandaag kwamen we qua pure snelheid net tekort. Iedere keer als we moesten pushen, konden we de banden niet sparen zoals Lando dat wel kon. Die dingen zijn best cruciaal op de circuits die komen met een hoge bandenslijtage."

Video: Samenvatting van de F1 Grand Prix van Spanje